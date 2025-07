Todas las estelas traen a Vigo

La ciudad no solo recibe cruceros y contenedores. El Real Club Náutico de Vigo acoge, como cada verano, a otro tipo de viajeros: veleristas y marinos extranjeros que llegan a la ría con historias saladas y mucha curiosidad. Algunos llegan por primera vez y otros vuelven como quien regresa a casa.

Desde París, pasando por Normandía, hasta Vigo

Desde Normandía, Stéphane navega como parte de un club de vela que organiza rutas por toda Europa. Este año han escogido España, un destino que ya conocen pero que les encanta. La particularidad de esta historia está en la rotación de la tripulación. El barco no tiene una única dotación fija, sino que los miembros del club se turnan cada dos semanas. «Una de las primeras tripulaciones lo trajo hasta A Coruña. Nosotros lo llevamos a Vigo» , explica Stéphane. Después, otros lo regresan a Francia.

Aunque esta es su segunda vez en la ciudad, nunca había tenido tiempo para conocerla bien. Esta vez ha podido quedarse, y las Islas Cíes robaron todo el protagonismo de la visita «dimos un paseo por la isla y subimos hasta el faro, es increíblemente bonito». Pero la visita a la ría no sería lo mismo sin probar la gastronomía gallega, como señala Stéphane «en Francia no hay muchos mariscos así».

«Da Jamibegr» es un nombre que no pasa desapercibido en los pantanales de Vigo. Es el barco de John, de Irlanda, lleva siete años atracado en la ciudad. La historia comenzó con la invitación de un amigo de John, pero ahora su barco vive aquí y él vuelve frecuentemente a visitarlo a él y a la ciudad. «La gente aquí es muy hospitalaria». Lo que más le gusta, además del ambiente relajado, son los precios razonables de los restaurantes y el trato cercano. Vuela desde Dublín hasta Santiago o Porto, pero siempre acaba en el Náutico.

No todos, sin embargo, están de paso. Alguno han amarrado el ancla más al fondo. Entre ellos está Albert. Vive en Vigo desde septiembre del año pasado y lo hace a bordo de su propio barco. Viene del sur de Francia y trabaja en la construcción de un buque oceanográfico en uno de los astilleros locales. Mientras tanto, la ciudad se ha convertido en su base, su casa flotante y su vehículo para explorar la costa gallega.

«Los alrededores también son muy agradables, especialmente en barco, las playas y la ría, he aprovechado un poco para descubrir la región en barco y es muy agradable», cuenta Albert, con esa serenidad que solo tienen quienes viven mecidos por el mar.

Vigo no es solo un puerto, sino un destino constante. Los testimonios de estos viajeros no son casos aislados, sino que representan una tendencia creciente. Sus historias demuestran que Vigo atrae tanto al viajero temporal como el que decide echar raíces. Algunos vienen a descubrir la costa gallega durante unos días, otros regresan cada año, y no faltan quienes lo dejan todo para convertir su barco en hogar. Vigo ya no es solo una escala, es un lugar al que se vuelve o en el que uno se queda.