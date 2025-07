La UVigo pone el foco en Biomedicina, Sensórica y otras nuevas titulaciones

«O debate sobre Medicina parece que leva todo por diante», lamenta el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa. El Sistema Universitario de Galicia (SUG), en ese marco de consenso del que sus miembros presumían hasta ahora y que la mayoría anhela, tenía previsto abordar la ampliación del mapa de titulaciones. La idea era completarlo con aquellas que se pueden cursar en el resto del territorio español, pero que aún no están presentes en Galicia, obligando a los alumnos gallegos a buscarlas fuera.

El rector vigués deja entrever que ambas negociaciones no son del todo independientes. «Os acordos que nós temos sobre as titulacións son acordos totais», señala y argumenta que, hasta ahora, no hablaban de un grado u otro de forma aislada, sino «do conxunto». Unas conversaciones en las que se produce un Do ut des. «Se ti das algo, tamén tes que recibir algo», explica. Llama a las partes a «ampliar a mirada» y ver la oferta académica gallega también en global.

«En principio, eu non aspiraba a Medicina porque non estaba enriba da mesa», expone. La UVigo tomará en septiembre la decisión de si dará la batalla por un grado propio, pero su rector sí tiene claras las otras titulaciones que son interesantes para la institución.

Los principios en los que basa su propuesta es que cada uno de los siete campus gallegos tenga algún nuevo título de esa veintena que aún no están presentes en el SUG y que se haga respetando el acuerdo de tener en cuenta la especialización de cada campus. «Non se trata de que cada un dos sete sexa unha universidade en pequeniño e teña de todo», argumenta.

¿Cuáles son esos grados?

La petición en la que la UVigo está más avanzada es una para el campus de Ourense. Ambiciona Sensórica, que es una orientación del Grado en Ingeniería Física.

Espera también seguir nutriendo el Campus Auga ourensano con otro grado vinculado a este recurso. Para el campus de Pontevedra, aspiran a tener una nueva titulación del ámbito de la creatividad. Y en Vigo, «mellor dúas que unha» relacionadas con el Vigo Tecnolóxico.

«Tampouco quero dicir cales son esas titulacións e, seguramente, non debo», justifica Manuel Reigosa para no dar más datos. Sin embargo, sí expone su claro interés por Biomedicina. Una disciplina que estudia los aspectos biológicos de la medicina, principalmente, a través del análisis de los factores genéticos, celulares, bioquímicos y moleculares del cuerpo humano y sus enfermedades, para mejorar diagnóstico y contribuir al diseño de nuevos tratamientos.

«É unha titulación moi interesante, que ten unha alta nota de corte en todo o Estado», explica el rector de la UVigo. En la actualidad, el grado se imparte en nueve universidades españolas y solo dos de ellas son públicas —las de Sevilla y Valladolid—. Se encuentra en otras cuatro privadas en Madrid, una de Cataluña, una de Valencia y otra de Zaragoza.

«Vén completar estudos en facultades como as que temos nós, de ciencias e, ao mesmo tempo, fai unha ponte con titulacións de ciencias da saúde», defiende Reigosa y apostilla: «Pódenos servir para establecer sinerxias».

Pero está convencido de que la UVigo no es la única de las gallegas que ha puesto sus ojos en esta titulación. Por eso, la pone como ejemplo de la conveniencia de utilizar la vía del diálogo para consensuar, en el seno de una comisión del SUG, la ampliación del mapa de titulaciones, en vez de que cada universidad por separado registre sus peticiones por la vía formal de la expresión de interés.

«A mín non me parece lóxico que poñamos enriba da mesa as tres universidades galegas un pedimento para que se poida estudiar Biomedicina, porque non creo que Galicia dea para ter tres facultades ou tres títulos de Biomedicina», resalta. «O lóxico sería que nunha mesa, con sosiego, con traballo, e con moito esforzo, diálogo e acordo, vexamos cal é o posicionamento que ten cada universidade y sexamos quen de decidir ‘toca nesta universidade ou naquela’», opina Reigosa.

«A mín interésame Biomedicina, interésame Medicina e, probablemente, moitas outras titulacións enriba da mesa. O que pasa é que en algúns eidos temos máis fortaleza, noutros menos e nalgún sitio as titulacións mesturan mellor co que xa temos e, polo tanto, dentro desa desexable especialización dos campos, pois hai que telo en conta», defiende.