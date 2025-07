La Policía alerta sobre los chats de los videojuegos:«Hay muchos pedófilos»

Cuando hablamos de problemas en menores, y más relacionadas con el centro escolar, lo vinculamos al acoso, bullying, peleas, primeros contactos con el alcohol o las drogas, redes sociales... pero los agentes del Plan Director de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo —agentes que recorren los colegios con charlas y proyectos para prevenir riesgos y promover un ambiente seguro— han detectado un peligro nuevo: las adicciones a los videojuegos. Y no solo eso, sino que estos juegos virtuales como el Fornite, el LOL o el Rocket League son la puerta de entrada para muchos pederastas.

Estos interactúan con los menores a través de los chats de los videojuegos haciéndose pasar por otro adolescente para conseguir ganarse la confianza del menor y que luego le entregue fotografías suyas o incluso alguna tarjeta bancaria de los progenitores. «Uno de los grandes peligros que nos encontramos a través de redes sociales no es precisamente una red social como tal, se trata de los chat de los videojuegos. Nadie repara en eso pero casi todos tienen chat. Funciona como un whatsapp», comenta el agente Pelayo Blanco, uno de los miembros de la unidad de Seguridad Ciudadana que participa de estas charlas en los centros educativos.

El policía ejemplifica, al igual que lo hace con los menores, cómo actúan los pederastas a través de estos chats. «Si tú quieres pescar vas a donde hay muchos peces, pues si tú eres un pedófilo no te vas a una conferencia sobre física cuántica; ahora si te pones en el chat del Fornite o en el de Roblox... Está clarísimo que ahí hay un riesgo alto porque todos están ahí», comenta.

Socialización

Y es que una gran parte de la socialización de los menores se realiza a través de estas plataformas. «Si los padres acompañasen al menor en el uso del videojuego, guiándolo en el chat, pues podemos controlar a que distingan», valora el agente Blanco, que no duda en que muchos de estos menores o adolescentes «sí son capaces de detectar» estos comportamientos, pero «les puede la curiosidad». «Un ejemplo que les pongo a los padres, vosotros decís palabrotas, pues sí; pero a los hijos dejáis que las digan, pues no. Vale, pues en la calle no tardan nada en usarlas. Saben que está mal pero las usan. Y aquí es igual; saben o sospechan que puede tratarse no de un niño quien está hablando con ellos, saben los riesgos, pero los asumen por la experimentación, porque se creen mayores», identifica el policía.

La clave, incide, es que los padres lleguen a frenar el avance de las conversaciones para que no sea «fatal». «Muchas veces los padres, las madres, ponen el énfasis en el tiempo de juego. Si es una horita pues está bien, es poco. Pero hay que ver el efecto que esta hora está causando en el hijo», recalca el agente, quien destaca la importancia del acompañamiento del menor en los juegos onlinne. «Si nosotros acompañamos en ese uso, tendremos una complicidad con ellos para poder trabajar el tema de la adicción y también de las relaciones», sentencia.