«El auditorio de Castrelos tiene una magia especial»

—¿Cómo se gestó la actuación de hoy en Castrelos?

Llevamos ya muchos años yendo al teatro de Castrelos, y la verdad es que para nosotros es una cita muy especial del verano. Es un privilegio poder formar parte de su programación año tras año. Estamos muy agradecidos con el Concello por contar con nosotros siempre.

—¿Cómo se diseña un concierto como este? ¿Cuánto tiempo de preparación lleva?

Lleva alrededor de dos meses de preparación. Es un concierto diferente a los demás. La gente que acude a Castrelos viene con otro ánimo, más distendido. Es un concierto de verano, la gente va a pasarlo bien, a disfrutar, a cantar, a participar en el concierto. No es el típico concierto de teatro con un público estático y eso para nosotros lo hace tremendamente atractivo.

—¿Cómo se afronta actuar en un auditorio de tal magnitud?

Siempre digo lo mismo: muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Somos vigueses, y como lo tenemos ahí al lado, a veces no somos conscientes de lo increíble que es. Para mí Castrelos es uno de los mejores teatros al aire libre de Europa. Y lo será siempre.

—¿Cómo será el repertorio de la actuación de hoy? ¿Puede dar algún avance?

Es un concierto pensado para todo tipo de público. Habrá desde piezas de ópera, temas de Miguel Ríos, Los Secretos, Freddie Mercury, Il Divo... También habrá música gallega como Fuxan os ventos, canciones tradicionales, música de autor, música de cine... un poco de todo. Son dos horas de concierto con un repertorio muy, muy variado.

Marta G. Brea

—¿Qué se siente al cantar en un auditorio tan importante para todos los vigueses?

Sobre todo, responsabilidad e ilusión. Estás en tu casa y eso es especial. Pero también es una gran responsabilidad, porque sabes que el público que tienes delante es tu gente.

—¿Qué diferencias hay entre dirigir una coral en un teatro cerrado que en un auditorio al aire libre?

En un espacio al aire libre estás más expuesto al clima, a la calidad del sonido, a la megafonía y a otros factores. A veces es menos fidedigno que en un teatro cerrado, donde puedes controlar más elementos técnicos. Pero por otro lado, Castrelos tiene una magia especial. No hay lugar igual.

—La coral lleva muchos años cantando en Castrelos, ¿cómo hacen para seguir innovando?

Procuramos no dormirnos en los laureles. Cada año intentamos aportar algo nuevo. Lo más importante es no perder la ilusión, porque si no la tenemos nosotros, no se la vamos a transmitir al público.

—¿Cree que estos conciertos ayudan a que la gente se acerque y le dé más valor a la música coral?

Sin duda. Este tipo de conciertos permiten que un género que tradicionalmente tiene menos afluencia de público llegue a más gente. Lo convierte en algo colectivo, accesible a todas las edades. Desde los más jóvenes hasta los mayores, todos pueden disfrutarlo.

—¿Qué le gustaría que sintiera el público cuando termine el concierto?

Que han pasado dos horas de emociones. Que lo han disfrutado tanto como nosotros. Ese es el objetivo.

—Además de actuar en Castrelos, la coral participará en la Misa del Cristo de la Victoria, un acto muy importante para los vigueses. ¿Qué significa para ustedes estar ahí?

Llevamos casi 70 años cantando esa misa, lo sentimos algo nuestro. Es emocionante ver a miles de personas acudir a misa, a la procesión. Para nosotros es un honor.