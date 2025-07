O BNG rexeitará o modelo do Olimpia Valencia

O BNG levará ao próximo Pleno do Concello de Vigo unha moción contra o modelo do futuro CIS Olimpia Valencia, co obxectivo de «impedir» que a Xunta de Galicia faga do centro «un novo ‘Isabel Zendal’». O portavoz Xabier Igrexas afirmou que o CIS «iniciará a súa actividade cun 20% menos do persoal previsto, sen ningunha nova contratación».