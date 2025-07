Los visitantes, a favor del impuesto por noche

Desde hace unos años, la plaza de la concatedral se convierte durante los meses de verano en un vaivén de turistas. Ataviados con gorras y gafas de sol, sosteniendo bolsas de tiendas de recuerdos o bajo la batuta de un guía turístico que les advierte de la habilidad de las gaviotas para robarles el bocadillo de jamón, cientos de visitantes recorren cada día el espacio que une el puerto con el casco viejo. La mayoría de ellos no sabían que, de aprobarse la ordenanza que impondrá una tasa turística a los establecimientos registrados, la noche en Vigo le saldrá entre 1 y 2,5 euros más cara, pero al enterarse, su reacción está lejos del enfado: los turistas entrevistados apoyan esta nueva medida del Concello.

Ellos también la quieren

La mayoría lo hacen por empatía, pues vienen de ciudades afectadas por el turismo masivo, y viven en piel propia sus consecuencias. Manuel Luis, de Canarias, vienen de Portugal en un viaje programado, y considera que la tasa turística «tiene que parecernos bien, en Canarias también lo van a hacer entonces hay que apoyarlo. Sería nuestra forma de aportar a la ciudad».

Manuel Luis, Canarias “Tiene que parecernos bien, es nuestra forma de aportar”

Hay hasta quien también lo quiere implantando en su hogar, como la familia madrileña de Leire, Begoña y José Antonio: «Es una manera no de frenar, pero sí controlar el turismo y que no haya masificación. En Madrid haría falta, porque el centro de Madrid se lo han comido los turistas».

Iván, Madrid «El turista tiene que apoquinar»

También de la ciudad del madroño viene Iván con su pareja Andrea. En su caso, la estancia de tres noches que la que disfrutan en un hotel de cuatro estrellas les saldría 12 euros más cara con la tasa turística, pero esto no les echaría para atrás. «Que venga un turista es un beneficio económico, pero también un perjuicio para la ciudad. Tiene que apoquinar», dice. Pagar los posibles daños del turismo al patrimonio también es la razón de apoyo de Francisco, francoespañol de Perpiñán: «¿Si no, cómo vamos a pagar por las infraestructuras que usamos?»

Francisco, Perpiñán (Francia) «¿Si no, cómo vamos a pagar nuestras infraestructuras?»

Para muchos esta no sería la primera experiencia con la tasa turística, como les pasaría a Patricia y Luis. Este matrimonio paraguayo vive en Méjico con sus dos hijos, y le sorprende que todavía no la apliquen aquí: “En México la hay en todos lados, en algunas ciudades es el 10-15% del costo de la noche. Es más, te diría que no hay ciudad en la que haya estado en la que no haya este tipo de impuesto”. Iván también ha tenido sus encuentros por Europa con esta tasa, de la que reclama más visibilidad. “Muchas veces llegas a un país, y de repente te la cobran y no te han dicho nada, estaría bien que se avisara antes porque no va a echar a nadie”, cuenta.