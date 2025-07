Los exrectores advierten a la USC: si no se abre se necesitan más facultades

Los exrectores responsabilizan a Xunta y USC de no haber avanzado en la descentralización, recuerdan que Vigo fue la primera en solicitar Medicina en 1991, y advierten, en el caso de Salustiano Mato, que si Santiago no apuesta por una fórmula realmente integradora, crear más facultades será necesario para satisfacer las necesidades de formación y de médicos en Galicia.

«Dicir que sobran tres facultades non é unha razón de peso. Non hai máis que comparar a poboación e os números de entrada na carreira de Medicina noutras comunidades como Andalucía ou Castela e León que teñen máis dunha. Se Santiago non quere contar cos recursos do norte e do sur son necesarias máis facultades. Unha máis, polo menos, e esa ten que ser no sur. A necesidade de médicos e de formación que hai en Galicia fan que unha soa facultade pequena non sexa suficiente», defiende Mato, impulsor del convenio alcanzado en 2015 por las tres universidades y la Xunta.

«Agora parece pequeniño, pero costou moito, houbo que facer moita pedagoxía e naquel momento foi un paso xigante. Pero a descentralización progresiva non se deu, quedou estancada. E, aínda que non tivese sido así, despois de dez anos tocaba revisión. Una soa facultade ten sentido se tes a todo o sistema de saúde e académico integrado e niso non se avanzou», insiste.

Luis Espada (1989-1994) «La primera debe ser Vigo porque lo pidió primero. Eso es irrenunciable»

Mato destaca que una de las posibilidades que permitía aquel acuerdo era la creación de una facultad de las tres universidades coordinada por la CIUG para «combinar todas as capacidades, non só os hospitais senón tamén a Atención Primaria».

«Hai falta de visión, medo continuo ao cambio. Se non descentraliza, Santiago queda atascada nunha entrada de 400 alumnos, cando nós calculábamos entón que en dez ano sería necesario formar a 650 polo menos. Están moi empeñados en formar un número exactamente igual ao de MIR, pero a necesidade de médicos en Galicia é maior, debería aumentar moi sensiblemente», defiende.

Domingo Docampo (1998-2006) «Deben reflexionar, están instando ás outras universidades a moverse noutra dirección»

Respecto a si Reigosa debe dar un paso adelante y solicitar también la facultad, Mato entiende que él «é o que está mellor capacitado para saber o que é máis conveniente porque preside o grupo de traballo». Aunque defiende que la UVigo «ten todas as capacidades». «O interesante é que haxa un bo consenso buscando o mellor para o sistema, pero, senón é así e Coruña tira para diante, Vigo non debe quedar atrás porque se necesita máis formación no sur de Galicia que dúas na mesma provincia», defiende.

Por su parte, Domingo Docampo afea la «actuación desafortunada» de la Xunta y la USC respecto al acuerdo unilateral con el Sergas que ha trascendido esta semana:. «Paréceme pouco presentable que haxa unha comisión en marcha e que non se lle dea a noticia de que se está a firmar un convenio desta envergadura. Deben reflexionar, porque de seguir así o único que van facer é instar ás outras universiades a moverse nunha dirección diferente».

Salustiano Mato (2010-2018) «Se Santiago non quere contar cos recursos do norte e do sur non sobran tres facultades»

«Os estudos de Medicina son moi importantes para Galicia e é moi bo facelos ben, contar con todos, hospitais e universidades, porque a fórmula máis integradora posible será a mellor. Senón, vai seguir aparecendo a reivindicación que algúns chamarán local e outros xenuina, pero que non debería ter moito sentido se se fixeran as cousas ben dende o punto de vista duns estudos de Medicina globais. Esa é a asignatura pendente», insiste.

«Sen unha docencia ben descentralizada na que todo o mundo se senta en pé de igualdade sempre teremos a reivindicación local. A USC ten que tomar nota e demostrar que a súa fórmula é integradora. Iso diminuirá a presión. Non me meto na cuestión de se hai algunha universidade privada meténdose no asunto porque iso sería completamente noxento», argumenta.

El primer rector, Luis Espada, recuerda que la reclamación de una facultad es «irrenunciable» y que sigue vigente desde el 91, tal y como defienden los informes jurídicos: «La primera debe ser Vigo porque lo pidió primero».