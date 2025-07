La Festa da Cultura cumplirá este fin de semana en Porta do Sol quince ediciones

La música tradicional seguirá marcando el ritmo en el kilómetro cero de la ciudad durante los próximos días. Porta do Sol acogerá este fin de semana la Festa da Cultura, certamen que cumplirá este verano quince ediciones. El cartel de la misma fue presentado ayer por el alcalde, Abel Caballero, quien destacó la aportación de 20.000 euros de las arcas municipales, al tiempo que elogió el trabajo de la Agrupación de Centros Culturais de Vigo. Así, tomará el testigo del 31º Festival Folclórico Internacional de Vigo celebrado desde el pasado día 19 con la participación de agrupaciones de trece países diferentes.

La programación arrancará el sábado 26 a las once de la mañana con las actuaciones de Os Ventos de Comesaña, Arroaces do Fiadeiro y la Escola Miudiño do Coto. Ya por la tarde, a partir de las 18 horas, será el turno de Queixumes, Helios de Bembrive, Gaiteiros de Pardavila, Andarela, Cuarteto Tradicional Traspés, Banda de Gaitas Cotogrande, Froles Novas y Corisco. El domingo 27 las actuaciones en Porta do Sol comenzarán a las seis de la tarde con el Grupo de Gaitas Aturuxo, Amieiras-Ledicias de Valladares, Pandereteiras de Raíz de Xestas, Monteira y Danzas do Mundo. El fin de fiesta correrá a cargo del grupo de música tradicional Abóbriga, formado en Baiona, que actuará a las nueve y media de la noche. La entrada es gratuita.