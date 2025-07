BMX adaptado en O Marisquiño: inclusión sobre ruedas

Por primera vez en su historia, O Marisquiño incorpora el BMX adaptado como disciplina oficial. Entre los riders invitados destaca el malagueño Juanje Trujillo, referente internacional en esta modalidad, que llega a Vigo para reivindicar la inclusión en el deporte urbano sin excepciones ni circuitos paralelos.

«Para mi esto es una oportunidad súper grande de poder dar a conocer no solo la sección de BMX adaptado, sino también a todos los riders que somos», cuenta Juanje. Lo dice con orgullo, consciente de que no está solo en esta batalla. Junto a él, otros deportistas de distintos países llegan a Vigo para demostrar que la discapacidad no limita el estilo ni la pasión sobre ruedas.

La iniciativa ParaBMX, impulsada inicialmente por el rider colombiano Julián Molina, ha conseguido posicionarse como una comunidad internacional de riders con discapacidad tanto física como intelectual. «Julián fue el que empezó con todo esto y desde el principio estuvimos ahí, al pie del cañón. Mira hasta dónde hemos llegado», dice Trujillo. ParaBMX está compuesto por «todas las personas discapacitadas que montamos en el mundo y con el afán de tener una sección en los mejores eventos».

Mismas condiciones que BMX freestyle

En O Marisquiño no competirán en un circuito aparte. Usarán exactamente el mismo espacio que los atletas de BMX freestyle. «Todos estamos acostumbrados a skateparks normales. Lo que nos motiva es estar en el mismo escenario que el resto, no en uno especial para nosotros. Eso es inclusión de verdad», asegura.

Lo que diferencia esta edición de otras es que, por primera vez, O Marisquiño apuesta «a full» por el BMX adaptado. «Lo han hecho como tenía que hacerse: sin tratarnos como personas discapacitadas, sino como atletas.», defiende Juanje.

Con este enfoque lanza un mensaje claro al resto de festivales: «Que se pongan las pilas. O Marisquiño ha dado un paso enorme este año. Si los demás quieren estar al mismo nivel, tienen mucho en lo que trabajar». Trujillo resalta el valor de la apuesta de O Marisquiño por el deporte adaptado: «O Marisquiño nos abrió la puerta a algo tan valioso como hicieron el año pasado con el skate adaptado, pienso que es algo que se debe hacer porque en las olimpiadas todo deporte olímpico tiene su paralímpico, entonces considero que deberíamos tener una sección para nosotros».

Apoyo de marcas

El respaldo de marcas como la Fundación Bimba y Lola, que apoya también el skate adaptado, ha sido clave. «Se necesita mucho de marcas así. Las marcas de BMX o de skate no llegan donde puede llegar una como esta. Junto al evento, les debemos todo».

Trujillo confía en que este no sea un gesto aislado, sino el comienzo de una nueva etapa: «Espero que esto le dé más visibilidad al festival y a nuestra sección. Ojalá se repita año tras año como están haciendo con el skate adaptado».

De hecho, imagina un futuro en el que todos los eventos incluyan una sección específica para el deporte adaptado, tanto para competidores individuales como para nuevos riders. «Que se puedan registrar y participar. Eso sería top: abrir las puertas a que cualquier persona nueva pueda montar con nosotros».

En Vigo, este año, el BMX no tiene límites. Ni físicos, ni técnicos, ni mentales. Y eso, en buena parte, es gracias a riders como Juanje Trujillo.