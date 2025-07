«Quien piense que va a estar quieto se equivoca»

Vanesa Martín llega a Vigo con Casa Mía, el disco más libre y personal de su carrera. Una mezcla valiente de géneros que marca una nueva etapa en su trayectoria. Este 31 de julio actuará en Castrelos dentro del ciclo Vigo en Festas, en un concierto que promete reunir a miles de personas y repasar tanto sus nuevas canciones como algunos de sus clásicos más coreados.

Las últimas entradas para platea están disponibles en la página web del Concello.

—El título del disco es Casa Mía. ¿Qué significa para usted esa idea de hogar en este momento de su vida?

Es un título que va más allá de un hogar, es un lugar donde no hay prejuicios, donde espero que la música sane, eleve, complemente y acompañe el camino de cada uno. Es un viaje hacia dentro y hacia todo. Es mucho más que un lugar físico.

—Dice que es su disco más libre. ¿En qué sintió esa libertad mientras lo hacía?

En que no he tenido ninguna línea editorial a seguir, me he dejado llevar por las influencias de mis últimos años en Latinoamérica. Quería hacer un disco de raíz, es una reconexión con mi origen. Quería un poco esa mezcla de culturas, de mi cultura española adentrándome en otras culturas con mucho respeto, respetando mi identidad , pero adentrándome en México, en Colombia, atreviéndome con estilos y ritmos más propios de allí.

—En este disco se atreve con sonidos nuevos: bachata, copla, incluso autotune. ¿Le apetecía romper con lo esperado?

Me apetecía muchísimo, era algo que me vibraba dentro y tenía muchas ganas de salirme un poco de esa zona de confort desde hacía tiempo y por suerte ahora ha sido posible.

—Este verano está recorriendo muchos escenarios y en Castrelos le esperan miles de personas. ¿Cómo vive cantar al aire libre y con esa energía de masas?

Es maravilloso, tengo muchas ganas y en Galicia siempre me han tratado tan bien. Es un concierto muy dinámico, con mucha fuerza, con mucha pasión, quien crea que va a estar parado se equivoca

—¿Hay alguna canción que no puede faltar nunca en los conciertos por mucho tiempo que pase?

Pues hay varias, por ejemplo, Polvo de mariposas, Arráncame, No te pude retener, Hábito de ti. Por suerte ya son nueve discos y muchas giras y hay ciertas canciones que como no las cante, la gente directamente me mata.

—Después de tantos años de carrera, ¿hay algo que le siga sorprendiendo?

Me sigue sorprendiendo la velocidad a la que va la vida.