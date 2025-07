Alfonso Galván, pintar porque el día es largo

A la entrada de la sala, un imponente cuadro con la desafiante mirada de un gorila rojo anuncia la exposición del pintor. En frente, un texto estampado en la pared desvela unas declaraciones suyas: «Ni yo mismo sé qué quieren decir mis cuadros. Son imágenes, mentiras que parecen verdades. Lo que pretendo es provocar emociones inesperadas en el espectador». Todo está organizado para que la experiencia sensorial de la obra del artista madrileño despierte en el visitante desde su llegada.

Alfonso Galván tuvo ayer la ocasión de presentar los cautivados por su arte la exposición de sus obras que el MARCO acoge desde el pasado mes de abril. Una oportunidad que no tuvo en su inauguración por culpa de una complicación médica «justo ese día», pero el tratamiento «excepcional» que recibió en el mismo Cunqueiro le permitió recuperarse y estar presente esta vez. Tras agradecer a la organización del museo el montaje de «la exposición más amplia y mejor puesta que he tenido», los presentes tuvieron la ocasión de explorar la sala a través de la guía del propio autor, que el director del MARCO, Miguel Fernández-Cid, presentaba como «una oportunidad para sorprenderse con la sinceridad del autor en sus obras».

Un espectador observa el políptico «Malas perspectivas», la obra de mayores dimensiones del autor. / Alba Villar

A Miguel no le faltaba razón: fue la sencillez en lo complejo la que caracterizó la guía por su exposición. Escapando de onirismos, Galván se plantaba delante de su obra y trataba de recordar de la manera más pura como llegó a su resultado. “Yo solo le di a la tela con una brocha gorda, me salió ese círculo central y me surgió la idea”, fue su explicación al llegar a uno de sus cuadros. Si tratan de imaginarlo solo por esta descripción, difícilmente se llegaría a una ilustración compleja, pero el Monstruo cagando oro que tenía delante al decir esas palabras contiene multitud de elementos y figuras oscuras, que invitan a reflexionar sobre la avaricia del ser humano y recoge perfectamente el método de trabajo del artista: Galván escapa de bocetos, y deja que sus memorias fluyan para crear escenas inéditas en las que la dimensión del tiempo no tiene cabida alguna . «Pinto porque el día es largo», afirma el autor al ser preguntado por su motivación.

Arte para todos

El Monstruo cagando oro forma parte de los cuadros de estilo oriental de la exposición, en los que Galván se deja llevar por el taoísmo para reflexionar sobre la filosofía occidental e incluir de pequeños detalles que se convierten en easter eggs para el espectador. Más expresionista es la otra parte de la obra, de influencia africana, en la que Galván compone principalmente a partir de extravagantes postales que le llegaban desde su familia ecuatoguinenana., pero que igualmente no requiere de un gran conocimiento para ser disfrutada, como pretende el autor: «Una de mis premisas básicas es que mis obras sean asequibles para quien está delante de ellas. No pretendo que lo entienda alguien de nivel intelectual, sino que a cualquiera que mire la obra sea capaz de transmitirle algo».