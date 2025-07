Caamaño ve «surrealista» el debate de Medicina: "una facultad descentralizada es suficiente"

La Xunta defendió ayer que el concierto con la Universidad de Santiago (USC) para adscribir todos los centros asistenciales del Sergas a su titulación de Medicina no cambia nada. Diferentes representantes han insistido en que «los hospitales no son de ninguna universidad», sino del conjunto de los gallegos», mientras el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ve «un poco surrealista» el debate zanjó: «Nosotros no creemos que haga falta otra facultad, creemos que con una descentralizada es suficiente» y vuelve a tildar de «localistas» las otras opciones.

El titular de Sanidade defiende que la actualización de este concierto se debe por un lado, a que el anterior es de 2001 y tiene «muchas prórrogas» y, por otro, a una «necesidad de la realidad actual». Y es que el que está en vigor hasta junio de 2026 solo adscribe a la USC centros del área de Santiago, mientras que desde hace más de una década esta empezó a utilizar también los de otras áreas sanitarias para sus prácticas.

¿Y por qué se introduce una cláusula que no estaba en el anterior, la que obliga a pedir permiso a la USC para usar instalaciones del Sergas a otra universidad que quiera impartir Medicina? Desde Sanidade aseguran que es «lo previsto en la normativa estatal». Que, pese a ser este Real Decreto de 1986, no se recogió en el concierto de 2001 porque la realidad gallega no era tan compleja en número de titulaciones y hospitales universitarios, pero que habría sido de obligada aplicación igual de darse el caso.

¿Y si otra universidad gallega implanta Medicina? ¿Tendrá derecho a veto la USC para el uso de las instalaciones del Sergas? Argumentan que en la tramitación para aprobar el grado ya deberá conseguir el consenso, incluida la aceptación de la USC.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, va más allá: «Si el día de mañana el escenario cambia, se cambian los convenios». Insistió en que «los espacios hospitalarios son de Galicia, no de ninguna universidad».

Sobre los recursos humanos, su homólogo de Sanidade sostuvo que «estos conciertos deben permitir que la universidad responsable de una titulación pueda tener profesionales en los centros en los que la docencia está descentralizada» y aclaró que «en ningún momento impide que los profesores de las otras universidades puedan compartir la docencia clínica».

El rector de la USC defendió el concierto como el paso «más responsable» en la situación actual, con una sola facultad de Medicina. Aseguró que si la UDC crea la segunda facultad, se modificaría este acuerdo para el uso de los hospitales «sin problema». Caamaño también destacó que «no interfiere para nada en la posibilidad de tener o o tener una titulación de Medicina en A Coruña».

La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, pidió a la Xunta una «rectificación inmediata» al entender que el concierto «supone de facto apropiarse de todos lo recursos sanitarios disponibles». Apoyó a la UDC, que acusó a la Xunta y la USC de «deslealtad».

«A UDC hizo una serie de movimientos que pueden ser calificados de todo menos de leales», reprochó Román Rodríguez y le acusó de «romper de forma unilateral uno de los pilares del sistema universitario gallego, que era el consenso». Aún así, llamó a recuperarlo para «sumar todos los recursos públicos» y «abandonar intereses particulares».

Defiende que el polémico concierto está «pensado y orientado para fomentar la descentralización y, al igual que Sanidade, entiende que no afecta a la continuidad del grupo de trabajo.

La UVigo no se pronunció ayer y miembros de su comunidad no comprenden este silencio o por qué no se incluye este tema en el próximo Consello de Goberno, cuando sí está en el orden del día el uso del gallego en el Parlamento europeo.

Caballero: «Consideran esto una colonia de Santiago»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, entiende que el nuevo concierto consensuado entre la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Sergas para el uso de todos sus centros asistenciales en las prácticas de su titulación de Medicina «significa que la Xunta está diciendo que no a la facultad de Medicina de Vigo».

«Consideran que esto es una colonia de Santiago y una colonia de la Xunta», reprocha el regidor local y acusa al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de estar «midiendo mal a esta ciudad desde hace mucho tiempo».

«Nos quitó el mundial de fútbol y ahora, en el plazo de un mes, nos quiere negar la facultad de Medicina». Reitera que Vigo es la mayor ciudad de España sin esta titulación y asegura que los facultativos de Vigo la quieren para seguir «su carrera académica al tiempo que siguen su trabajo hospitalario». «Es la inquina de Rueda y el Partido Popular contra esta ciudad y le vamos a dar la batalla», concluyó.