Porta do Sol, mar de culturas

Tanto vigueses como turistas quedaron en el día de ayer fascinados por los bailes más enxebres que acogió Porta do Sol. La plaza, que últimamente se está convirtiendo en el centro neurálgico de la cultura olívica (entre el festival Inmersa y el programa Un Mar de Bandas), cederá su entorno esta semana al XXXI Festival Folclórico Internacional de Vigo.

El público disfrutó ayer del espectáculo. | J. Lores

Una celebración multitudinaria, que cuenta con una subvención de 90.000 euros por parte del concello de Vigo, y que este año trae novedades, pues por primera vez las actuaciones se retransmitirán por streaming. Será en el acto de clausura del viernes, donde los grupos de los cuatro países representados bailarán y cantarán juntos: «Me lo llevan pidiendo varios años los grupos que vienen de fuera, porque sus familias los quieren ver, y esta vez lo vamos a probar en el último día pensando en ellos», cuenta Pablo González, organizador del festival.

Los Coros y Danzas de Castiella, durante su actuación. | J. Lores

Los encargados de dar inicio a este mar de culturas fueron los vallisoletanos de Coros y Danzas de Castiella que, con sus más de 50 años preservando el baile castellano desde Cabezón de Pisuerga son la agrupación más antigua de la provincia. Entre numerosas y variadas jotas llegó el momento de la espadaña, una variación que, si bien no tiene tanta historia como otras, fue su espectacularidad la que hizo las delicias del público vigués: «Hemos bailado por toda España y Europa, y es raro que en ese baile la gente no se levante a aplaudir», confiesa Teodoro Gil, director del grupo. No se olvidaron, eso sí, de su tradición más sagrada, la entradilla de Cabezón, el baile propio de su tierra que interpretan cada vez que una autoridad visita la aldea.

Al espectáculo castellano le tomó en relevo el africano, cuando el grupo de los Jazzy Dance Studios de Lisboa llevaron la tradición angoleña al centro de Vigo. En un baile normalmente representado por la Kizomba, la agrupación lisboeta decidió mostrar una de las tradiciones más antiguas de Angola: la rebita, bailada por parejas, en la que un capitão marca el ritmo al son de un silbato. A esta le siguieron variaciones como la kabetula o la semba de carnaval para crear un espectáculo que uniese raíz con diversión: «En nuestro show hay un poco una historia, tenemos animación pero también una parte para que la gente entienda nuestra historia, explica su director, Carlos Tabanka.

La fiesta continúa

Albacete y Eslovaquia retomarán hoy un espectáculo que no solo «muestra a vigueses y turistas culturas diferentes a la nuestra», sino que las propias asociaciones aprovechan para unir lazos. Los grupos que ayer actuaron llevan varios días coincidiendo en certámenes similares por Narón y As Pontes, y aprovechan las horas posteriores al espectáculo para enseñarse mutuamente sus tradiciones entre risas y fiesta: «Hay algunos que estuvieron bailando toda la noche y ahora están empalmando», cuenta entre risas Teodoro Gil.