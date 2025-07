«The Black Keys» da en la tecla para brillar en Castrelos

Ellos tendrán «un amor que les hace esperar» – como cantan en su popularísimo «Lonely boy»–, pero no han querido que los vigueses tuvieran que esperar (más) para disfrutar del concierto más top de este verano en Castrelos: The Black Keys, el grupo americano formado por Dan Auerbach, voz y guitarra y Patrick Carney a la batería, sacudió las miles y miles de voces que se reunieron en el auditorio; actuación con la que además la banda cierra su gira por Europa, que arrancó el pasado 26 de junio como rampa de lanzamiento para el que será su decimotercer álbum que verá la luz en agosto: «No rain, no flowers».

El público llenó una vez más el anfiteatro de Castrelos. | J. Lores

La premura con la que se agotaron las entradas ya auguraba no solo un lleno absoluto en el parque, sino el éxtasis de los fans cuyas vidas han transitado con sus sintonías de fondo. Y es que la banda de Ohio lleva más de dos décadas exprimiendo el groove rock como nadie. Tanto es así que su concierto fue una explosión de diversión, de movimiento, de baile totalmente contagioso. Imposible encontrar a alguien en las inmediaciones del recinto, que se quedó pequeño, que no vibrase con la sesión rítmica de la batería, guitarra y bajo de The Black Keys.

Ni el alcalde de Vigo, Abel Caballero, perdió el hilo de la principal cita de este verano, a los que presentó con la vehemencia que se asumía para una noche especial en el mejor auditorio al aire libre como es el de Castrelos. «Tenía la deuda de traer rock a Castrelos. Hoy traemos al mejor rock alternativo del mundo. Esta noche se da todo; porque tenemos a los renovadores del rock del siglo XXI», trasladó el regidor al comienzo del concierto.

Los ritmos más puros del blues, funk y soul se armonizaron bajo los temas ofrecidos ayer por la banda, que arrancó con Thickfreakness, ya augurando la gran fiesta en la que se convertiría el auditorio vigués. ¿Saltar y no dejar de moverse durante hora y media? Sin duda es –y fue– posible. Y más con canciones, auténticos himnos, como «Lonely Boy», «Howlin for You» o «Tighten Up». Porque aunque es verdad que la célebre banda cuenta con una gran trayectoria tras de sí, sus temas han logrado mantenerse vivos a lo largo de los años, y también de las generaciones y la irrupción de otros estilos.

Este recorrido sonoro tuvo su culmen en el año 2010, cuando el grupo americano publicó su álbum «El Camino», que sin duda lo catapultó a lo más alto no solo de las listas sino también de los reconocimientos: cuatro premios Grammys a mejor álbum de rock, la mejor canción de rock («Lonely Boy») a la mejor actuación de rock, (por «Lonely Boy» también) y al mejor productor para Auerbach.

Para el grupo de rock contemporáneo, el concierto de ayer fue la tercera –y última– cita en España dentro de su gira por Europa y Reino Unido, tras las actuaciones en el Festival de Benicassim, en el RockLand Art Festival (La Rioja) y ahora Vigo. Fieles a su estilo, la energía que desprenden en sus conciertos hace que The Black Keys siga imponiéndose como una de las bandas que mejor comulga con el fandom indie que tanto emerge en los festivales de verano, y en este caso, con el público del Vigo en Festas.

Y es que si algo tienen los conciertos programados para las próximas semanas en Castrelos es la mezcla de estilos que permite disfrutar no solo a un público concreto, sino a toda una ciudad al unísono.

En la gran fiesta en la que se convirtió Castrelos ayer, los temas Wild Child y On the road again pusieron a cantar –o tararear– hasta a los más reservados. Frente a ellos, muchos seguidores del grupo no podían disimular su entusiasmo por ver de cerca a una de las bandas que han marcado su vida. «Es sin duda el mejor grupo de esta edición; cuando vimos que venían nos pusimos contentísimos. Y además el ambiente, que sea gratuito y en el anfiteatro... inmejorable», contaban unos jóvenes que esperaban ansiosos al dúo.

Otro de los puntos fuertes del concierto fue con los joyas musicales Fever, Next girl y No rain, no flowers, canción que da nombre a su último disco y que también interpretaron en Vigo antes del lanzamiento del álbum.

Con casi 10 millones de oyentes mensuales en Spotify, la banda llegó a estar casi diez años sin pisar suelo español. Después de un gran concierto en 2015, los fans nacionales tuvieron que esperar a 2023 para ver a Auerbach y Carney en el escenario del Mad Cool (Madrid), en el año del bum de los festivales. Sería tímido su paso por España, pero Vigo tenía que estar ahí. Y cumplió. Felices, satisfechos y también agotados, los vigueses disfrutaron de casi dos horas de blues rock, y de la fantástica conexión que se creó entre la banda y el público, sin duda entregado.

Y todo esto a pocos días de que salga el nuevo álbum (el 13º) del grupo, del que ya se conocen sus cuatro primeros temas: «Man on a mission», «The Night Before», «No Rain, No Flowers» y «Babygirl». ¿Se mantienen fieles a su estilo? Sí. ¿Evolucionan? También. ¿Es posible? Sí eres The Black Keys sí. Aunque nada mejor que sus seguidores para afirmarlo. «Tienen una trayectoria de muchos años y es un grupo muy cotizado; tan bien tocan aquí como en Lisboa o grandes festivales», comentaba un grupo de amigos antes del concierto.

