Caballero loa la resiliencia y unidad de Vigo para blindar su presente y futuro

«Mañá, Vigo, que non é unha cidade adormecida nos brazos do pasado, volverá ao seu labor, á súa actividade de colmea, ao seu esforzo vibrante, para avanzar no sentido dos países modernos». Esta frase de Emilia Pardo Bazán pronunciada por el alcalde, Abel Caballero, resume el sentir de su intervención en el acto institucional organizado este martes por el Concello para celebrar el Día de Galicia. En palabras del regidor, «nestes tempos difíciles, Vigo foi quen de erguerse, construír un gran presente e reforzarse cara ao futuro».

Los jardines del Pazo de Castrelos —Quiñones de León— volvieron a ser el escenario de este evento, que no se festejó ni en 2023 —el Ayuntamiento optó por aplazarlo a septiembre para alejarlo del periodo electoral, pero no llegó a celebrarse— ni el año pasado —no fue convocado—.

Rosa Mallo Alonso, coordinadora de la Unidad de Patología de Mama del área sanitaria de Vigo, fue la encargada de leer el pregón ante los 300 asistentes, aproximadamente. Entre el público, la corporación municipal, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, David Regades; el fiscal jefe de Vigo, Óscar Vladimir Vallejo Torres; el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, y autoridades.

Asistentes al acto en los jardines del Pazo Quiñones de León. / Jose Lores

El alcalde aseguró que Vigo vive «os mellores momentos» de su historia, con «un sólido crecemento económico, un sostido aumento do emprego seguramente sen precedentes e diversificación da economía cun impulso do benestar social e cunha extraordinaria dimensión de cidade». «Considerada ata non hai moitos anos unha cidade gris e sen atractivo, ata algúns de Vigo pensaban que carecía de valor. Agora, temos o gran orgullo de ser de Vigo. Agora, Vigo irradia forza, cor, enerxía, carácter e solidariedade. En plena ebulición da súa modernidade, camiña segura, decidida e renovada. Vigo séntese Vigo», trasladó.

En su intervención, Caballero, como es habitual, puso en valor la «unidade» de la ciudadanía, que se traduce en «forza» para «conseguir avanzar»: «Mesmo cando se nos negaron avances fundamentais. Tentaron pechar o noso aeroporto. Desde o Goberno de España, nos anos 2002 e 2014, e tamén desde a administración autonómica, deixáronnos fóra da Alta Velocidade ferroviaria, obrigándonos a dar unha vergoñenta volta por Santiago. Mais non renunciamos e, este ano, conseguimos co actual Goberno asegurar as datas para a exposición pública do AVE Vigo-Madrid por Cerdedo. E xa conseguimos unha significativa redución do tempo de viaxe a menos de catro horas. Certo é que por isto fomos atacados e censurados dende outros lugares, quedando sós na defensa da cidade», señaló.

Insistió en que la ciudad no va a renunciar al tren de Alta Velocidad directo a Ourense por Cerdedo, «a gran prioridade». Tampoco a la salida sur para mejorar el enlace ferroviario con Portugal «aínda que o país veciño se atrase significativamente» ni a la autovía en túnel a Porriño. «A nosa identidade, a de Vigo, está a salvo, fortalecida sen límite. Somos o Vigo máis forte da historia, o que toda España admira e resoa en todas partes. Cada ano, no Nadal, na Reconquista, nos concertos de Castrelos, no Marisquiño ou en Conxemar, recibe milleiros de visitantes que chegan desde toda España e o mundo. E, con tantas boas xentes galegas, compartimos a nosa forma de entender Galicia. Somos irmáns, somos amigos. Vigo quere fondamente a toda Galicia», indicó.

Plan Xeral e inversiones

Caballero mencionó en su intervención el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, que entrará en vigor este verano «para vivenda sen especulación, de alugueiro ou venda, con novas dotacións e o verde que queremos», y aseguró que «Vigo será sede do Mundial 2030». A su vez, presumió de la nueva potabilizadora y del apoyo al deporte, la cultura o la educación desde el Concello y reiteró la necesidad de la facultad de Medicina.