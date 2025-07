El veterano «Amera» vuelve a amarrar en Vigo

Nadie diría viéndolo a primera vista que el crucero alemán Amera, que este lunes ha atracado en Vigo, es todo un veterano por el que no pasa el tiempo que lleva 37 años surcando los mares de todo el mundo.

Botado en 1988 para la Royal Viking Line noruega como Royal Viking Sun, este clásico del turismo marítimo puede presumir también de pedigrí Cunard, naviera para la que navegó entre 1994 y 1999. En 2019 fue comprado por el operador alemán Phoenix Reisen, con el que continúa su exitosa carrera.

El Amera llegó a Vigo procedente de Ponta Delgada, en crucero de 17 noches desde Bremerhaven en el que sus 700 pasajeros pudieron conocer a fondo las islas Azores, visitando Horta, Velas, Praia da Vitoria y Ponta Delgada. Desde Vigo el buque continuará a su final de periplo en Alemania no sin antes recalar en la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha.

El viaje fue vendido a precios entre 2.299 y 11.299 euros y durante las horas de escala, el pasaje, además de visitar la ciudad y realizar una excursión organizada vendida como «Vigo panorámico», puede conocer asimismo Baiona, Santiago y Combarro con visita a una bodega DO Rías Baixas. Según las previsiones, el próximo domingo vendrá el Independence of the Seas.