El verano hace aflorar (aún) estigmas sobre los tatuajes

Hace unas décadas, llevar un tatuaje visible era casi un acto de desafío y, una muestra de rebeldía. Sin embargo, hoy en día los cuerpos se han convertido en lienzos que cuentan historias o que simplemente adornan. Este cambio de lo marginal a lo cotidiano no fue de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un cambio profundo que hoy se ve y se lleva puesto.

Con la llegada del verano, el calor y las actividades al aire libre, los tatuajes cobran protagonismo. Lo que antes se ocultaba bajo la ropa ahora forma parte del paisaje urbano y de las playas de la ciudad. Esta mayor visibilidad muestra cómo los tatuajes se han convertido en una forma de expresión cada vez más aceptada.

Fabián Oliver lleva en la piel un diseño de inspiración oriental. Este tatuaje representa una historia de superación, un pez koi que tras nadar siempre contra la corriente, se transforma en un dragón. Fue policía en Argentina y recuerda que al principio no le permitían llevar tatuajes para entrar en la academia. «Una vez que estaba dentro ya me podía hacer tatuajes. Para mí ya es algo normal en todo tipo de trabajo», explica.

Dana Taylor. / Pablo H. Gamarra

Para Gabriel Serra, los tatuajes también tienen un fuerte valor emocional. En su cuerpo lleva dibujadas «las personas más importantes» de su vida. A través de todos los diseños cuenta parte de su historia.

Dana Taylor es inglesa, pero afincada en Vigo. Destaca que en Inglaterra «es muy diferente, ya que allí los tatuajes están más aceptados socialmente». Aunque percibe un cambio positivo, señala que «la gente más mayor a veces tiene opiniones y comentarios poco afortunados».

Lucía Bermejo también nota ese tipo de reacciones. Ella explica que ha sentido miradas incómodas y comentarios fuera de lugar por estar tan tatuada. Sin embargo, cree que el estigma social sigue presente pero que esa percepción está cambiando poco a poco.

Lucía Bermejo. / Pablo H. Gamarra

Maestros de la tinta

El cambio en la percepción social de los tatuajes no solo se nota entre quienes llevan, sino en quienes lo crean. Johnny, en Rigor Mortis, y Zeke, en Gotham Studio, son dos tatuadores con trayectorias distintas, pero con algo en común, ya que ambos viven la experiencia desde el otro lado de la aguja.

Tanto Zeke como Johnny explican que comenzaron sin tener una formación oficial. El primero comenzó a tatuar tras la pandemia tras entrar como aprendiz en un estudio. Señala que el aprendizaje sigue siendo algo informal, «porque no hay una formación en la que te expliquen punto por punto, aunque hoy en día hay más facilidades, como tutoriales en YouTube». Johnny, que dio sus primeros pasos hace poco mas de 20 años, recuerda que «antes bastaba con tener un maestro dispuesto a enseñarte y ahora los requisitos son mas estrictos».

Ambos han sentido en primera persona que el estigma social no ha desaparecido totalmente, aunque coinciden en que ha disminuido. Zeke lo vive especialmente por sus tatuajes faciales y su estilo. «Entro en una tienda y el segurata me sigue», dice. Johnny, aunque también tiene muchos tatuajes, prefiere que no sean visibles «y eso es por algo».

La experiencia de Johnny hace que vea una evolución en la clientela, lo que antes eran moteros o fans del heavy metal, hoy «ha cambiado hasta el límite de que sea por pijoteo o gente mayor». En lo que ambos coinciden es en que los tatuajes de moda son los de realismo animal. «Ya no hay imágenes de leones nuevas en el mundo para poder tatuar», coinciden.

Gabriel Sierra. / Pablo H. Gamarra

Tatuar también es trabajar con las emociones y con historias personales que a veces marcan más que el propio diseño. Zeke recuerda el caso de una chica que perdió su caballo: «No quiso ni ver el diseño ni el tatuaje, cuando lo vio terminado se puso a llorar. Ves a la persona que se emociona con algo que has hecho», reflexiona. Johnny guarda también una historia que le marcó especialmente. «Hace cinco años tatué a un padre la fecha en el su hijo superó la leucemia. Hasta pasados cinco años no sabía si estaba sano completamente, por eso el padre me prometió que si pasaba ese tiempo y seguía sano se tatuaría esa fecha. Este año vino y cumplió su palabra, he hecho cosas impresionantes, pero esta sí me marcó», añade.

El calor del verano no solo deja más piel al descubierto, también expone los cambios culturales que han ido tomando forma, trazo a trazo. Hoy, los cuerpos tatuados hablan sin necesidad de palabras, son biografías visibles, homenajes o simplemente elecciones estéticas. Lo que antes fue un símbolo de marginalidad, hoy es parte de lo cotidiano. Las miradas han cambiado, pero no por completo. Todavía hay quien juzga la piel antes que la persona.