Vigo quiere revalidar el título de mejor orador del mundo en español

El nombre de la UVigo comienza a «sonar peligroso» en los torneos de debate universitario. Iván Granda, alumno del doble grado en ADE-Derecho e integrante de la Asociación Retórica, aspira a revalidar el título conseguido por su compañero Tomás Aparicio en 2023 y convertirse en el mejor orador del mundo en español.

Más de 300 aspirantes de decenas de universidades de España y Latinoamérica se presentaron a la primera fase de esta competición organizada por LEDU. Tras la valoración de sus méritos y currículo por parte de un jurado internacional, sesenta de ellos fueron elegidos para exponer un discurso de dos minutos y, de esa ronda, salieron los treinta finalistas que ahora deben someterse a la valoración ponderada de los votos del público y del jurado para convertirse en uno de los cuatro finalistas.

Los vídeos de Iván y del resto de candidatos están colgados en la cuenta de instagram de LEDU. El vigués compite con estudiantes de México, Colombia o Argentina así como con otros tres estudiantes españoles de la Carlos III, País Vasco y Politécnica de Madrid. Los que reciban más ‘me gusta’ hasta el próximo 23 de julio tendrán más oportunidades de acudir a la final de Melilla en octubre.

El palmarés que ha aupado al estudiante vigués hasta ser finalista incluye, entre otros méritos, ser ganador de la Liga Española de Debate en 2024 como miembro del equipo de la UVigo, así como el galardón de mejor orador en el torneo Parlamento Xove de la Xunta celebrado en junio.

De hecho, la exposición ante el jurado técnico tuvo que hacerla de forma on line por coincidir las fechas con la competición en Santiago. «Conseguir generar presencia es más complicado. Además les falló el programa, tuve que repetir y, en el segundo intento, el cordón con el que sostenía un alambre en agua hirviendo se rompió y me estaba quemando los dedos mientras hablaba, pero al parecer aguanté bien la cara porque no se dieron cuenta», rebela entre risas.

En su vídeo, el mismo que ahora está colgado para las votaciones del público, recrea una anécdota histórica en la que un escriba logra resolver el reto planteado por el emperador recurriendo precisamente al agua hirviendo. «Ninguna vuelta tiene sentido hasta que las has dado todas», pronuncia durante su discurso.

«El tema propuesto es cómo convertir un conflicto en éxito y yo hablo sobre mi experiencia en la UVigo. Durante un tiempo me separé de los compañeros con los que empecé y debatíamos en equipos diferentes, pero el año pasado, como era la última competición juntos, conseguimos formar un equipo que funcionó y ganamos la LEDU», comenta.

«El jurado valora tanto la idea y lo bien razonado que esté el discurso como tu capacidad de exposición, el uso de exordios y artefactos para llamar la atención, el tono o la presencia en el escenario», añade sobre la dinámica de la competición.

Granda está ilusionado con llegar a Melilla gracias al apoyo del público y que el trofeo quede en España:. «Es muy difícil porque las universidades sudamericanas son muchas más en número. Pero en 2023 ganó Tomás y el año pasado un estudiante de Málaga. Queremos mantenerlo e ir a por el doblete gallego».

Él acaba este año la carrera, pero quiere seguir como formador. «También he sido profesor en Los Sauces y me encantó. Aquí también hay talento y ganamos torneos. No hace falta irse a una gran universidad privada para que se vea», reivindica.

Además de la experiencia personal, participar en estos torneos atrae a las empresas: «Están pendientes de fichar porque les gusta mucho la gente que demuestra capacidad de razonar, tiene actitud proactiva y es capaz de hablar en público».