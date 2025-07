«El Plan Xeral entrará en vigor en verano»

Que acceder a un hogar sea mucho más fácil. Y lo quiere lograr mostrando un «compromiso absoluto» con la ciudad. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue (Pontevedra, 1978), aborda con FARO los objetivos que su departamento tiene por delante en los dos años que quedan de mandato y repasa los pasos ya dados.

Uno de los principales problemas de Vigo es la dificultad para acceder a una vivienda. ¿Cree que el desarrollo de Navia hará bajar los precios de alquiler y de venta?

Al haber más oferta de vivienda, es claro que el precio baja: es economía pura y dura. Lo que tenemos que hacer es incrementar la oferta que hay de viviendas, pero no solo desde la Xunta de Galicia: tiene que ser algo en lo que se impliquen todas las administraciones públicas. También los concellos tienen competencia para vivienda de promoción pública. Y tenemos que incentivar a los promotores a que se construya vivienda protegida y, en ese sentido, es muy importante el futuro Plan estatal de acceso a la vivienda, que esperemos que entre en vigor el 1 de enero, aunque, tal y como van las cosas, lo vemos bastante difícil.

¿Cuándo empezará a vivir gente en el nuevo Navia?

El año que viene, está proyectada ya la terminación de las primeras viviendas. Nuestro objetivo es, de aquí a 2028, duplicar el parque público de vivienda en Galicia, es decir, construiremos 4.000 nuevas viviendas públicas. El primer hito más cercano está en 2026, cuando, con toda seguridad, en Pontevedra, Santiago, Ourense y Vigo, tendremos ya terminadas las primeras viviendas con los primeros demandantes inscritos que accedan a ellas tanto en régimen de alquiler como en régimen de compra.

¿Qué les diría a los jóvenes que se quieren independizar en Vigo y no pueden por el elevado coste que supone?

Estamos trabajando fuertemente por esa facilidad de emanciparse. De hecho, realizamos distintas modificaciones normativas en nuestra ley de vivienda y también flexibilizamos normativa para facilitar la agilidad en la construcción de vivienda. Tenemos una apuesta por lo que llamamos alojamientos compartidos para menores de 36 años, con espacios comunes, pero, por supuesto, con su propia independencia individual en su piso correspondiente. Ya se terminó el plazo de presentación de ofertas de los alojamientos compartidos que se van a hacer en Navia. Y, de todas las viviendas que construyamos, como mínimo, el 40% serán para menores de 36 años en régimen de alquiler y al menos el 25% serán para menores de 36 años en régimen de compra. También tenemos ayudas muy importantes, aún en tramitación, para comprar vivienda los menores de 36 años. Ninguna comunidad autónoma está desarrollando suelo ni tiene un ritmo de licitación tan abrumante como la Xunta.

¿Cuándo estará listo el edificio de alojamientos compartidos?

Antes de 2028.

La Xunta dará hasta 16.000 euros en ayudas para alquilar viviendas vacías y ponerlas en el mercado con límite de precio. El plazo se abrió justo hoy. ¿Cuántas podrían movilizarse en Vigo?

Se abrió el plazo hoy [por ayer] a las 9 de la mañana y, a mediodía, ya había más de un centenar de solicitudes presentadas. Finaliza el 30 de octubre. Estimamos que se movilizarán unas 1.300 en Galicia. No tenemos el dato de Vigo.

La Xunta prevé en la Estrategia Gallega de Suelo Residencial la construcción de 2.300 viviendas en el ámbito del Ofimático, entre la avenida de Madrid y Martínez Garrido, y casi 1.400 en Lavadores, con un 80% de protección. ¿Cuándo estarán listas?

Solo en Navia, llevamos ya ejecutados, gastados, 134 millones de euros, y tenemos comprometidos 114 más, es decir, 284 millones de euros comprometidos en Navia, de los cuales 15 millones son fondos europeos, el resto son fondos exclusivamente de la Xunta de Galicia. Pero falta suelo urbanizado donde poder construir, por eso modificamos la normativa y logramos algo en lo que somos pioneros: no hay ninguna comunidad autónoma que lo esté haciendo, somos pioneros en España en establecer los proyectos de interés autonómico de suelo residencial. Nuestro horizonte es que en el 2028 el suelo esté habilitado, esté urbanizado para poder concursar que promotores, cooperativistas y administraciones construyan vivienda protegida. Si el Ayuntamiento quiere participar en esa construcción de vivienda pública, también podría.

¿Seguirá habiendo ayudas para que los jóvenes puedan pagar el alquiler?

Estamos esperando por el Plan estatal de vivienda nuevo, ya que el actual, de 2022 a 2025, está a punto de terminar. El Plan estatal diseña los programas que van a ser objeto de financiación, de cofinanciación, la aportación de la ayuda del Estado y la cofinanciación de las diferentes comunidades autónomas. Llevamos desde el mes de diciembre del año pasado esperando por ese borrador del Plan estatal. El Plan estatal es el que fija las ayudas de alquiler, las ayudas del bono alugueiro mocidade, las ayudas a compra, las ayudas de rehabilitación, las ayudas de eficiencia energética, las ayudas para las áreas de rehabilitación de los concellos. La urgencia es extrema. Le remití una carta a la ministra exigiéndole que, por favor, nos traslade ese Plan estatal para empezar a trabajar en él. El grado de ejecución del Ministerio de Vivienda es el más bajo de todos, un 32%. El grado de ejecución de la Xunta es ejemplarizante: tenemos comprometido el 100% de lo que nos fue transferido desde el Estado.

¿Peligran estas ayudas para el año que viene?

Si el Estado no reacciona, sí.

¿Qué opina de las viviendas turísticas?

No son el problema de la falta de vivienda ni muchísimo menos. Hay que destacar la falta de seguridad jurídica de los propietarios. Muchas viviendas que están vacías no están en el mercado de alquiler por el miedo a la inquiokupación. Tenemos que dar mayor seguridad jurídica al propietario, por eso la Xunta, en esa línea de ayudas para movilizar viviendas vacías, ofrece 3.000 euros para un seguro de impago y/o multirriesgo.

El Plan Xeral está llamado a solucionar el problema de la vivienda en Vigo. ¿Cree que cubre esta necesidad?

Es una competencia exclusivamente de la administración local. La Xunta lo único que ha hecho es verificar que cumplía los parámetros jurídicos y técnicos correspondientes, sin entrar a valorar la adecuación o no adecuación.

¿Hay riesgo de que pueda ser tumbado por la justicia, como el de 2008?

Desde un punto de vista jurídico y técnico, no. Pero bueno, es la justicia la que tiene que hablar en último caso.

¿Tiene información de cuándo podría entrar en vigor?

Será en breve: antes de que termine el verano, entrará en vigor. En un plazo de uno o dos meses.

¿Financiará la Xunta alguna de las infraestructuras que se prevén en el Plan Xeral?

Tendrá que solicitarlo el Concello. Por ahora, ha solicitado Elduayen y Beiramar.

En la reunión de esta semana de la Comisión de Infraestructuras, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, reclamó que la Xunta abonase el 38 % del coste del túnel entre Policarpo Sanz y el Barrio del Cura, no solo el 38 % de la segunda parte del túnel. Usted aseguró que se valoraría cuando el Concello enviara la documentación relativa a esta obra. ¿Ya lo ha hecho?

No. La Xunta cofinanciará un 38%, como en A Coruña. En esa reunión que mantuvimos, el alcalde trasladó que quería que la participación fuese del 80%. Se le dijo que no. Propuso que, en una obra ya ejecutada, como es la Porta do Sol, que entrásemos también. Participar a través de un convenio con una aportación dineraria en una infraestructura ya hecha chirría.

En caso de que fuese de la segunda parte el 38%, ¿no correspondería un aumento de porcentaje para compensar la diferencia millonaria?

Cuando nos traslade el Concello cuánto costó la Porta do Sol y veamos el encaje jurídico que tendría, porque entraría una infraestructura que ya está terminada, como es la parte correspondiente a la Porta do Sol, decidiremos.

¿Ve factible la intención abordada en la Comisión de infraestructuras por parte del alcalde de reformar la fachada litoral de Bouzas hasta Teis?

Me cogió por sorpresa porque lo que se había hablado era de ampliar los túneles de Beiramar. Tenemos que ser claros y saber qué queremos hacer y pedir. Trasladamos al alcalde que debe dar cumplimiento a lo que se comprometió: que, por lo menos, el 50% de la financiación correspondiente la iba a conseguir del Gobierno. Quedamos en que, una vez tuviésemos ese compromiso, estableceremos una comisión en la que participen todas las administraciones.

¿Está planificada alguna infraestructura importante para Vigo?

Se irá conociendo poco a poco todo. La apuesta actual es la vivienda, pero tenemos ya ejecutados más de 30 millones en infraestructuras viarias: avenida de Galicia, Beiramar, la PO-330... Y vamos a participar en los túneles de Elduayen y Beiramar.

«La Xunta defiende rotundamente la salida sur, el AVE por Cerdedo y ampliar la A-52»

La Comisión Europea dio un ultimátum a España por la prórroga de la concesión de la AP-9. El Gobierno central anunció que va a recurrir la decisión de Bruselas. ¿Cuál es la posición de la Xunta?

Es una oportunidad muy buena que tiene el Gobierno central para ser valiente y proceder al rescate de la concesión de la AP-9. De hecho, nosotros ya se lo solicitamos, tanto personalmente por carta al ministro, trasladándole un estudio económico que hicimos de cuánto supondría el rescate, 2.333 millones en el peor de los horizontes, y también le trasladamos el estudio de esas bonificaciones que se están aplicando en la AP-9 hasta el remate de la concesión. Y es la misma cantidad.

¿Prevé la Xunta liberar la AG-57, al menos, en los tramos que unen Baiona, Nigrán y Gondomar?

Vamos paso a paso. Acabamos de rescatar cuatro autovías que tenían esos peajes en sombra. Y mantenemos las bonificaciones en las autopistas. Seguimos congelando las tasas que se habían congelado. Paso a paso.

¿Defiende la Xunta el AVE por Cerdedo?

Rotundamente, sí, lo defendemos. Nunca hemos dicho lo contrario. Queremos Vigo-Madrid por Cerdedo, igual que queremos la salida sur hacia Oporto.

¿Qué piensa la Xunta al respecto del proyecto de la nueva A-52 en túnel a Porriño?

Defendemos la prolongación de la A-52 frente a la peligrosa A-55, pero lo que no se puede es dialogar con unos ayuntamientos y con otros no. Hemos solicitado que el tramo inicial de entrada y salida, tanto en Mos como en Vigo, sean consensuados con los ayuntamientos correspondientes.