Navia cumple 20 años: así se levantó el barrio más joven de Vigo

A finales de julio de 2005 entraban en sus pisos los primeros habitantes del PAU (Polígono de Actuación Urbanística) de Navia, impulsado por la Xunta en los años 90 pero cuyas obras se iniciaron en noviembre del año 2000. Unos 720.000 metros cuadrados de fincas y casas unifamiliares fueron expropiados para construir casi cuatro mil viviendas en las que hoy, 20 años después, residen cerca de 13.000 vecinos.

No fue fácil para aquellos primeros vecinos que tras meses de incertidumbre, por las demoras y dificultades burocráticas, al fin recibían las escrituras de sus hogares. Se mudaron a una urbanización fantasma, que continuaba en obras y donde no había ni un solo negocio abierto: no podían ni comprar una barra de pan.

Por no haber no había ni tráfico. De hecho, las autoescuelas solían llevar a sus alumnos en prácticas por la Rúa Teixugueiras, donde los futuros conductores noveles podían circular sin los inconvenientes del complicado tránsito de Vigo.

La falta de dotaciones y servicios fue una queja recurrente de estos primeros vecinos.

Con el paso de los años, más gente y negocios se fueron asentando en Navia, que en 2012 y ya con 9.000 residentes creó su propia asociación de vecinos: «Novo Vigo».

El barrio pasó de ser una urbanización fantasma a una 'miniciudad' llena de vida que ya cuenta con panaderías, surcursales bancarias, supermercados, farmacias, cafeterías, una oficina del Servicio Público de Emprego... y hasta con problemas de aparcamiento.

Ahora que cumple 20 años, echamos la vista atrás para recordar cómo se levantó el barrio más joven de Vigo.