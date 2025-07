El transporte de ría entre Vigo y O Morrazo fija su techo en el primer semestre con 617.000 viajeros

Si hubiera un ejemplo de éxito en el transporte público en Galicia, ese sería el del transporte de ría. El barco que conecta Vigo con Moaña y Cangas cerró el primer semestre con 617.000 viajeros, lo que supone un nuevo récord al crecer alrededor de un 3,6% respecto a los 595.607 del mismo periodo del año anterior.

Así, este medio fija su techo en la primera mitad del año ante un previsible descenso en el uso por el aumento del precio del billete desde el 1 de julio. El fin de las bonificaciones por parte del Gobierno de España tras 34 meses en vigor supuso un encarecimiento del mismo al pasar de 75 céntimos a 0,90 euros, manteniendo la Xunta de Galicia su reducción del 50% en el precio para los usuarios de la Tarxeta da Mobilidade de Galicia (TMG). Esta medida supuso el pasado año un desembolso de 830.000 euros, casi un 40% más que en 2023.

Las cifras fueron anunciadas por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en el marco de una visita a Vigo en la que realizó el viaje en barco hasta Cangas con la directora Xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, la delegada de la Xunta en el área, Ana Ortiz, la parlamentaria canguesa Loli Hermelo y responsables de la naviera Mar de Ons. En esta ruta los viajeros pasaron en tres años de 365.853 a unos 460.500 gracias a los descuentos.

Precio, fiabilidad y ahorro de tiempo

«El precio es un elemento que ayuda pero si no fuera eficiente, fiable y útil la gente no lo usaría» señalaba Calvo antes de embarcar. «Se trata de fidelizar al servicio y para eso tiene que ser bueno, con frecuencias», añadió respecto al menor tiempo y coste que representa frente al viaje por carretera. Así, el 80% de los viajeros en transporte público entre Vigo y Cangas emplean la vía marítima pese a la existencia del Corredor do Morrazo.

El conselleiro Diego Calvo saluda desde un barco de Mar de Ons / Pablo Hernández Gamarra

Hacia Moaña, la ruta operada por Nabia pasó de 104.973 a 156.500 gracias a las nuevas frecuencias implantadas a primera hora de la mañana los días laborables así como la recuperación del servicio los domingos. En este caso las cifras son menores debido a la cercanía a Vigo de los núcleos de población de Meira y Domaio por carretera.

Opción favorita de los jóvenes

Lo cierto es que el transporte de ría goza de una salud envidiable en los últimos años. Los distintos descuentos asociados a la TMG, especialmente para menores de 20 años o mayores de 65, han hecho que el barco se convierta en uno de sus medios predilectos para acudir a las playas durante los meses de verano.

Durante estos días se alcanzan picos de más de 5.200 viajeros entre ambas rutas en los que se entremezclan trabajadores, vecinos que acuden a las rebajas en las áreas comerciales viguesas y, especialmente, jóvenes y turistas. Los primeros optan por prescindir del coche para ir a arenales de Tirán o Rodeira, a poco más de media hora del centro de Vigo contando el tramo a pie. Los segundos logran un viaje casi recreativo por poco más de dos euros en el cual aprovechan para sacar fotografías.

Es por ello que Mar de Ons ha tenido que programar en algunas fechas y horarios clave el uso de sus embarcaciones más grandes, las que van a las Islas Cíes, para atender toda la demanda. Estos barcos permiten acoger al doble de pasajeros que los habituales, logrando así superar el medio millar de aforo.