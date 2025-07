Galicia ya tiene expertos en biofabricación

La primera promoción del único máster en Biofabricación del país ya está en la calle para impulsar estas novedosas tecnologías en las empresas y los grupos de investigación. Diez profesionales integran esta flamante hornada tras defender esta semana trabajos finales centrados en nuevos dispositivos de regeneración ósea, propuestas para la detección y tratamiento de enfermedades o avanzadas herramientas que simulan nuestro organismo en miniatura para probar fármacos. Alguna de ellas incluso está en proceso para llegar a convertirse en un producto comercial.

«Estamos muy contentos. Al ser la primera edición y además de carácter interuniversitario hubo que ir solucionando los lógicos problemas, pero los trabajos finales, en general, tuvieron muy buen nivel y a los estudiantes se les ve con entusiasmo», celebra el catedrático Pío González, coordinador del título y del Instituto de Biofabricación en Red para un Envejecimiento Saludable, Iberos+, que aúna a universidades, institutos de I+D y empresas de Galicia y el norte de Portugal.

En este marco, el máster busca potenciar la investigación sobre biofabricación, ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, así como un tejido empresarial dentro de la Eurorrexión. «Aunque se trata de un sector incipiente, la mitad del alumnado ya hizo las prácticas en empresas y algunos quieren continuar su formación con un doctorado industrial», destaca.

El máster oferta 21 plazas (7 en cada universidad gallega) y, en el caso de la UVigo, da continuidad a graduados en Ingeniería Biomédica como Paula Gil y Abraham Fernández, que también fueron integrantes de la primera promoción de la carrera. «Tiene sus cosas buenas y malas, pero hemos estado rodeados de buenísimos profesionales en el máster», aplaude ella. Por su parte Abraham, que trabaja en Beta Implants, destaca el hecho de poder haber realizado toda su formación hasta el momento en Vigo.

Paula Gil. / Duvi

«Es un campo muy amplio y con muchísimas posibilidades»

Tras defender un trabajo final merecedor de matrícula de honor, Paula aprovechará el verano para decidir su siguiente paso. «Me gustaría hacer el doctorado, pero quizá antes quiero conocer cómo está el mundo laboral y así también decidir en qué ámbito podría desarrollar una tesis. La biofabricación es un campo en desarrollo muy amplio y con muchísimas posibilidades», destaca.

Paula hizo las prácticas y el trabajo final en el grupo de Nuevos Materiales, donde puso a punto una técnica de impresión 3D para obtener implantes que combinan polímeros e hidrogel para la regeneración ósea. Una tarea nada sencilla por los distintos requerimientos de cada uno de los biomateriales. «Fue todo un reto, porque los polímeros tienen que estar a temperaturas muy altas para ser impresos y con los geles hay que trabajar a temperatura ambiente para que no se evaporen. La impresora de dos cabezales llegó en enero al grupo y las dos nos hemos peleado mucho hasta lograr entendernos», bromea.

Su propuesta consta de una malla de polímero que sirve de soporte mecánico para el hueso mientras se regenera y que, al ser porosa, está rellena de un hidrogel que podría contener antibióticos para evitar infecciones, «uno de los grandes problemas de los métodos tradicionales». Y además, en su calidad de materiales biodegradables, son reabsorbidos por el organismo, haciendo innecesaria una segunda cirugía para extraer el implante.

La solución está pensada para los casos de defectos críticos, cuando el hueso ya no es capaz de recuperarse por sí solo. «A día de hoy, lo que se hace es extraer tejido del mismo paciente o donado por otros y se combina con implantes metálicos, pero muchas veces se produce rechazo. Nuestros materiales son más aptos y ayudan a esa regeneración sin extraer otro tipo de tejidos o recurrir al de donantes, que es escaso. Y el siguiente paso sería añadir células al hidrogel para ayudar en esa regeneración», explica.

Paula no descarta volver al mismo grupo de la UVigo para seguir avanzando en este mismo tema: «Me quedé encantada. La investigación me pareció apasionante, aprendí muchísimo y me han contagiado por completo su pasión por este ámbito».

Abraham Fernández. / Duvi

«Un máster como éste ayuda a las empresas a abrirse a la vanguardia y hacer contactos»

Trabaja desde hace tres años en la firma de cirugía veterinaria BETA Implants y, tras acabar el máster, sigue colaborando con los investigadores de la UVigo para que su idea se convierta en una solución comercial: «A la empresa le interesa sacar una nueva gama de productos orientada hacia la biofabricación y ahora estamos centrados en esta aplicación directa.

Es lo atractivo de un programa académico como éste, que permite que los empleados nos formemos en un ámbito concreto , abrirse más a la vanguardia y hacer contactos con la parte científica y sus líneas de investigación. Esto lo hace muy interesante».

A Abraham ya le llamaba la atención la biofabricación desde la carrera: «Era el punto complementario que me faltaba. y además podía hacer el máster en Galicia de forma presencial y seguir trabajando». Pertenece al departamento de asesoramiento técnico y planificación quirúrgica de BETA, pero hizo las prácticas en el de I+D. Y allí empezó a desarrollar su trabajo fin de máster, que consistió en el desarrollo mediante impresión 3D de unos andamios para la regeneración de defectos críticos óseos en animales y por el que obtuvo una calificación de sobresaliente.«Las estructuras están fabricadas con hidroxipatita y ácido poliláctico, materiales que se van degradando a la vez que dan soporte al hueso», añade.

Abraham destaca la posibilidad de trabajar en Galicia en una disciplina puntera: «La red Iberos+ que coordina Pío González reúne a universidades y empresas de Galicia y el norte de Portugal para promover tanto el conocimiento como la tecnología y la aplicación. Es un trabajo que va poco a poco pero afortunadamente no es necesario irte a otras regiones o fuera de España para dedicarte a este campo».