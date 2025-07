Dimite el equipo directivo del IES Valadares por la falta de ayudas para su alumnado con necesidades específicas

«Es inviable seguir así; un aula com 30 niños de los que 8 o 10 tienen sus necesidades específicas y un solo profesor». Esta reclamación no sólo la trasmiten a los medios, sino también se trasladó durante todo el curso pasado a la Jefatura Territorial de la Educación sin éxito. Y ahora han decidido que no lo aguantarán otro curso más. El equipo directivo del IES Valadares, con la directora Patricia Mena a la cabeza, presentó ayer su dimisión por la falta de recursos y profesorado para atender a niños con diversidad.

«Nos habíamos convertido en un centro referente para el alumnado con necesidades educativas y siempre nos recomendaban pero este trabajo tiene que ir acompañado de medios y no nos los dan. Nosotros no podemos hacer milagros» , explica Mena, quien ha recibido al igual que el resto de compañeros, el apoyo del claustro y de las familias.

«La inclusión no es meter a niños con diversidad en un aula y cerrar la puerta. Es atenderlos individualmente, adaptarles la materia, vigilarlos para que no se dispersen... y esto es agotador. Tenemos a profesores de baja por estrés, otros llorando en la sala de profesores, las familias también te piden explicaciones. No se podía seguir así» , denuncia la directora.

La previsión es que desde Inspección Educativa se pongan hoy en contacto con el centro para abordar la dimisión del equipo y tratar de buscar una solución, que pasaría, explica Mena, por dotar al instituto público de «dos profesores más» y «una docente para Pedagogía Terapéutica (PT) para el alumnado de 1⁰ y 2⁰ de ESO»