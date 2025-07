El Celta reclama a Live Nation por los destrozos en el concierto de los ‘Guns’

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo acogió ayer una vista en la que el Celta reclamó a la promotora Live Nation por los destrozos causados en el terreno de juego y en el sistema de drenaje y evacuación del agua de Balaídos, así como en tuberías y aspersores, tras el concierto de Gun’s N Roses celebrado en junio de 2023, en la que el Concello aparece también como demandado.

El Celta se vio obligado a presupuestar en 1,3 millones todas estas reparaciones —en la demanda figura «cuantía indeterminada» pero ésta es la cantidad invertida en la obra—, actuaciones que ya realizó y que ahora busca que sean reintegradas por Live Nation.

Un perito contratado por el club declaró en relación a las causas de los desperfectos producidos en el campo tras el concierto y sus afirmaciones fueron tajantes: se produjo una «mala praxis» en el montaje y desmontaje del escenario y demás accesorios. «Antes del concierto el campo estaba en perfecto estado, no había ninguna anomalía; he trabajado con otros clubs que organizan conciertos en sus estadios y los trailers no entran al terreno. No se cuidó la afectación que pudieran causar», reivindicó.

El perito reconoció que el Celta tuvo que llevar a cabo una «regeneración» del terreno después de la temporada, pero fue «a consecuencia del concierto». «Hasta el concierto, el campo cumplía con las determinaciones de la Liga y la RFEF», explicó el profesional, que recalcó que «no se adoptaron todas las medidas necesarias».

Este no es el único proceso judicial vinculado al concierto. De hecho, el juzgado ya condenó al Concello a pagar 1,9 millones de euros más intereses a Live Nation por haber hecho un contrato a medida de la promotora y luego haber dejado desierto el concurso público —el concierto se celebró sin ayudas—, sentencia que ya fue recurrida por el Ayuntamiento.