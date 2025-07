Traducir bien para vender mejor

El sector vitivinícola contribuye al 1,4% del PIB gallego y las exportaciones, fundamentalmente hacia los mercados estadounidense y británico, situaron a nuestra comunidad como la 12ª del país en 2022/23. Las páginas web son una «herramienta esencial» para la promoción y el éxito depende en gran medida de una correcta traducción y adaptación de sus contenidos a otros idiomas. Sin embargo, apenas la mitad de las bodegas con actividad exterior tienen versiones en lenguas extranjeras.

La investigadora de la UVigo y contratada predoctoral de la Xunta Ana Iglesias, titulada en Traducción e Interpretación y con un máster en Comercio Internacional, ha elaborado una base de datos (ExportVinoGalicia) que incluye 367 bodegas de la comunidad (todas las registradas a 30 de abril de 2024) para centrarse en su actividad exportadora y las páginas web.

El trabajo, que acaba de aparecer publicado en la revista Hikma, forma parte de una tesis doctoral más amplia que reivindica la figura del traductor-intérprete en la promoción de los caldos gallegos y con la que su autora espera ayudar a un sector clave para la economía gallega. «Elegí este tema porque quería hacer una tesis de carácter práctico y que pueda tener un impacto, aunque sea pequeño, en la sociedad», comenta.

Su investigación supone además una novedad en el ámbito académico gallego. «Hay otros grupos que han realizado estudios sobre traducción y vitivinicultura en otras regiones como Castilla y León o Andalucía, pero aquí apenas había nada hecho».

En el trabajo publicado como adelanto a su tesis, que está dirigida por la profesora Iolanda Galanes, del grupo BiFeGa, Ana Iglesias recopila datos sobre más de 350 bodegas de las cinco denominaciones de origen y también ajenas a este sello. De todas ellas, solo 89 son exportadoras o importadoras, es decir, un 24%. Y la mayoría de las exportadoras pertenecen a las provincias de Pontevedra (61%) y Ourense (27%).

EE UU es el principal destino foráneo para el vino gallego y, junto con Reino Unido y México, suponen la mitad de las exportaciones. Los países europeos constituyen otro mercado importante (35% del total), mientras que Sudamérica, África y Asia representan el 11%, el 10% y el 7%, respectivamente.

La mayoría de las empresas incluidas en ExportVinoGalicia (73%) tienen página web y, de ellas, la mayor parte pertenecen a alguna de las D.O. En el caso de las exportadoras, la cifra exacta es de 72 (88%). «En el trabajo no solo analicé sus webs, sino también las de las bodegas que no declaran esta actividad pero sí incluyen otros idiomas porque eso indica que tienen interés en hacerlo o que están empezando», apunta Iglesias.

Ribeira Sacra y Rías Baixas son las denominaciones más activas en la red, mientras que Valdeorras y Monterrei presentan los porcentajes más bajos.

Solo 123 bodegas muestran el contenido de sus web en una sola lengua –118 exclusivamente en español y 5 en gallego–. Mientras que 144, de las que 56 son exportadoras, siguen una «estrategia multilingüe».

«Apenas la mitad de las bodegas exportadoras tienen traducida su web, al menos, a un idioma extranjero. Por lo tanto, todavía es necesario realizar un trabajo ahí para hacerles ver la importancia de contar con una buena traducción, ya que internet es uno de los principales escaparates para promocionar el vino», destaca Iglesias..

Idiomas más usados

Respecto a la lengua foránea utilizada, el inglés es la mayoritaria con diferencia. El 94% de las bodegas tienen contenidos en este idioma, el 92% en el caso de aquellas con traducciones en una única lengua. Mucho más minoritarios son el alemán, el francés y el neerlandés, así como el japonés y el chino , «mercados cada vez más en auge».

Y mientras que las bodegas no apuestan por utilizar el gallego en sus webs en comparación con el español y el inglés, destaca la autora, la lista incluye otra lengua oficial española, el catalán.

En las siguientes fases de su tesis, que prevé acabar en 2026, Ana Iglesias analizará el contenido traducido para determinar su calidad. «Y no solo de los sitios web, sino de más géneros textuales como notas de cata, documentos de exportación como el DUA o contratos de compraventa para analizar no solo la promoción sino todo los aspectos relacionados con la comercialización del vino» explica la investigadora, que también ha realizado entrevistas con todos los actores implicados en la traducción y la exportación.

«Es un producto con valor añadido, también da a conocer nuestra cultura»

El trabajo de Ana Iglesias reivindica la figura del traductor-intérprete y su papel para asegurar el éxito comercial. Sobre todo, cuando se busca exportar una bebida tan importante para la economía gallega como simbólica. «El vino me parece muy interesante porque es un producto con valor añadido que también da a conocer nuestra cultura y nuestra historia. Por eso es tan importante que todo lo que conlleva su comercialización, no solo la promoción sino todos los documentos o los aspectos relacionados con visitas y enoturismo, estén bien traducidos e interpretados. Es una garantía para que se entiendan mejor fuera y las bodegas vendan mejor», plantea. Y, por supuesto, este trabajo deben hacerlo profesionales y no dejarlo en manos de sistemas automáticos: «Muchas bodegas son familiares, pequeñas, que lo ven más como un coste. Pero invertir en una buena traducción va a tener una repercusión positiva en sus exportaciones».