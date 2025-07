Tras os pasos e versos de Rosalía

«Cantares Gallegos», a obra máis importante de Rosalía de Castro, non se publicou en Vigo por casualidade. Sucedeu porque había un centro intelectual que potenciaba esta actividade e un periódico que se converteu no voceiro do Rexurdimento. O roteiro literario e musical que a Asociación Coro de Voces Graves (CVG) organizou onte polas rúas do Casco Vello para conmemorar o 140 aniversario do pasamento da poeta fixo fincapé na importancia da urbe como motor cultural e nos vínculos coa máis senlleira das escritoras galegas.

A actividade forma parte do ciclo Concertos In Situ, do CVG, e consistiu nunha ruta onde varios recitadores puxeron voz a versos de Rosalía e o filólogo Xurxo Martínez explicou as claves da súas conexións coa urbe olívica. «Trátase de pór en valor a súa obra e o feito de que fose publicada na nosa cidade », destaca o director do coro e organizador da cita, Alberto Abal.

Non podía arrancar noutro sitio que na imprenta Juan Compañel, onde «Cantares Gallegos» foi publicada no 1863. Procedente dunha familia de libreiros e impresores, o sector republicano da cidade, liderado pola familia Chao, chámao para fundar un periódico progresista, tal e como explica Martínez. Nace así La Oliva no 1956. O director do suplemento cultural era Manuel Murguía, polo que os primeiros libros do matrimonio se imprimiron tamén na Rúa Real.

O grupo recitou alí «Has de cantar» e «Alborada» e dirixiuse logo ao seguinte punto da ruta, a Colexiata, para abordar a relación de Rosalía coa Igrexa. «Foi bastante tensa», conta Martínez, e pon como exemplo o episodio no que os seminaristas de Lugo impediron a publicación do relato «El Codio», apedreando a imprenta que o ía publicar, porque «criticaba a vida alegre que levaban». Explica que a Igrexa se opuxo tamén ao traslado do seu corpo a San Domingos de Bonaval e négouse a facerlle unha oración fúnebre.

«Foi a emigración o primeiro corpo social que tivo conciencia do que era Rosalía para Galicia e encargouse de proxectala», lembrou na Concatedral de Santa María, o punto do roteiro máis próximo ao peirao dende o que partían cara América. Alí interpretaron «Airiños, airiños, aires» e «Campanas de Bastabales», entre outras.

O casino

A terceira parada foi a biblioteca Juan Compañel, o antigo Casino de Vigo, que en 1863 presidía José Ramón Fernández Domínguez, alcumado Carballo. Martínez refírese a el como «o mecenas de Cantares Gallegos», xa que pagaba as multas coas que o goberno conservador trataba de asfixiar La Oliva, xermolo dunha liña editorial progresista con diferentes nomes —El Miño, La Concordia y El Pueblo Gallego— que se estendeu até a guerra civil. Aproveitaron para falar tamén da burguesía, á que pertencía Rosalía, pese a estar ligada ao pobo.

A cuarta parada foi a Constitución, onde recitaron versos dedicados ás festas e aos seráns, e onde o patriarca dos Chao, un liberal radical condenado por preparar o primeiro paquete bomba da historia de España —nunca se demostrou— tiña a súa botica. Murguía e De Castro tiñan unha relacion fraternal co seu fillo Alejandro.

O concerto

Para rematar o acto, na igrexa de San Francisco, no Berbés, o Coro de Voces Graves, con intérpretes femininas das corais O Piñeiral María Auxiliadora e Ángel Bara, xunto coa soprano Bea Riobó, o pianista Carlos E. Pérez, o percusionista Chuvi Estévez e o gaiteiro Fernando Vidal ofreceron un concerto con poemas musicados de «Cantares Gallegos» e «Follas Novas», completados pola voz da relatora María Xosé Martínez.