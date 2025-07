«Los niños tienen que preguntarse todo»

Georgina Cort (Barcelona) es ya toda una eminencia en el teatro musical español, y su última creación «De qué color es un beso» es una clara muestra. En este musical adaptado del libro homónimo de Rocío Bonilla, Georgina es directora, guionista e interpreta a Pigmento, uno de los personajes principales, con su compañía Espiral Mágica.

¿Cómo nace la idea de adaptar el libro al musical?

Tengo dos niños y doy clases de teatro infantil, y es un libro que se lee mucho en clases. Me pareció muy interesante, por la manera tan fácil en la que explica la libertad, la creatividad y el pintar, algo tan necesario para el desarrollo de los niños. Me encanta leer literatura infantil, creo que los mayores tenemos que hacerlo más. Andaba en busca de una nueva idea y me gustó este libro, así que le pedí permiso a Rocío y me puse a ello con el director musical Josep Ferré.

Dirigir, escribir y actuar en la misma representación debe ser complicado...

Sí, a la hora de poner la función a trabajar, porque tienes que verte un poco desde fuera, pero también es muy enriquecedor, y como a veces tienes las ideas tan claras en tu cabeza, ya cuando escribes lo haces pensando en ti y en cómo lo quieres llevar a escena. Y dirigirlo es maravilloso, porque te sueles encontrar con compañeros que te ayudan mucho. Es un proceso creativo distinto pero muy bonito.

¿Qué se va a encontrar el público que acuda hoy a Castrelos?

Van a ver una adaptación del cuento en la que Minimoni intenta encontrar el color de los besos, y para ayudarle aparece Pigmento, que no está en el libro, que intentará hacerle ver a su manera qué color es. Aparte tenemos la figura del pianista (toda la obra es con música original en directo), que es el amigo imaginario de Minimoni. Cada color es una pequeña aventura en la que Minimoni se sumerge en un mundo distinto.

¿Qué sensaciones pretende despertar la obra entre los niños que vayan a verla?

Las ganas de pintar, dibujar crear, investigar… queremos que se les mueva todo por dentro. Los niños tienen que hacer preguntas y cuestionarse todo, hasta de qué color es un beso. Cuantas más cosas se pregunten y más despiertos estén mejor, queremos incentivarles a resolver sus dudas, que entiendan la libertad de pensar y sentir como uno quiera, y que no nos encasillemos si a uno le apetece pintar un sol de azul.

¿Y para los adultos que acompañen?

Mi personaje Pigmento tiene muchos guiños para los mayores, se lo van a pasar pipa. A veces los veces reírse más a ellos que a los peques. Las mamás van a verse muy identificadas cuando Minimoni hace preguntas a las que no sabes muy bien qué responder, y queremos que al volver a casa les apetezca ensuciarse las manos e imaginar de qué color pueden ser las cosas.

¿Por último, no es muy habitual ver teatros musicales infantiles en España fuera de Madrid o Barcelona. ¿Crees que es un género por explotar más allá de las grandes ciudades?

Creo que sí, hay muchas compañías maravillosas, y es un género ideal para los peques y las familias, porque tiene un lenguaje (la música) y que llama mucho la atención a todo el mundo. Además, en Espiral Mágica apostamos por la música en directo y de creación, entonces la mezcla de todo lo visual y auditivo es muchísimo mejor. Hay que llevarlo a toda España, no sólo a Madrid o Barcelona, pero esta ciudad nos recibe muy bien siempre que vamos y está muy abierta a ello. ¡Somos adictos a Vigo!