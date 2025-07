Condenado a seis años de cárcel por robo y agresión: «No te hago nada si me haces ...»

Un hombre aceptó ayer seis años y tres meses de prisión por un delito de robo con violencia e intimidación y otro de agresión sexual.

El acusado es un ladrón reincidente. Ya había sido condenado en 2014 a cuatro años de prisión. Sin embargo, mientras disfrutaba de su tercer grado, atacó de nuevo. En la madrugada del 29 de junio de 2024 abordó a una mujer que estaba entrando en su portal en Vigo, cuando esta regresaba a casa desde el trabajo.

La víctima abrió con su llave momentos antes, sin inmutarse, pues pensó que se trataba de un vecino. Se equivocó. Mientras esperaban el ascensor, él se le acercó, le quitó el teléfono móvil de la mano y le acercó un cuchillo de 30 centímetros al cuello. Al inmovilizarla, le cogió el bolso y se lo colgó al cuello.

Con la mano derecha sujetaba el arma y con la izquierda la agarró del brazo y la llevó a la zona de las escaleras. Le ordenó subir. Ella le pidió no hacerlo, pues aseguró que tenía problemas de cadera y no podía hacer dicho esfuerzo. A él no le importó, por lo que finalmente ascendieron. «¿Y si baja mi marido?», le preguntó la acusada. «Le corto el cuello también», contestó el.

En el primer descansillo se dirigió a ella y y le dijo: «No te voy a hacer nada si me haces una mamada». Mientras se bajaba los pantalones la soltó y ella le dio un empujón y salió corriendo hacia su vivienda, en el segundo piso.

El acusado salió del edificio con el móvil, la cartera y el bolso de la víctima, que contenía varias joyas. Por ello, tendrá que pagar 400 euros como responsabilidad civil por los efectos sustraídos, además de una indemnización de 3.000 euros por daños morales.