Concello y Xunta acuerdan avances para finalizar el túnel de Elduayen

Concello y Xunta avanzan de la mano para la ejecución del túnel de Elduayen, entre Policarpo Sanz y la nueva Torrecedeira en el Barrio do Cura. En la reunión de la Comisión de infraestructuras celebrada esta mañana en la sede del Concello, en la que participaron el alcalde, Abel Caballero, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, la representante autonómica confirmó que el permiso del departamento de Patrimonio Histórico será concedido próximamente y reiteró la voluntad del equipo de Alfonso Rueda de financiar parte de la actuación.

Según trasladó el alcalde al finalizar el encuentro, que se prolongó más de hora y media y contó con la presencia, además, de las tenientas de alcalde Carmela Silva y María José Caride, el jefe del área de Servizos Xerais del Concello, Jerónimo Centrón Castaños, el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Méndez, y el director territorial de la Consellería, José Manuel González, la Xunta estudiará aportar el 38% del coste de la totalidad del túnel, misma cifra que en los subterráneos de O Parrote y La Marina, en A Coruña. “Nos vale que aporte eso o el 85% del tramo del Paseo de Alfonso, cuyo coste es de entre 20 y 25 millones”, continuó el regidor. El coste de la parte de Porta do Sol lo cifró en “17 o 18 millones”.

Caballero indicó que Allegue, a su vez, aseguró que “la tramitación por parte de Patrimonio Histórico sería muy rápida y que, seguramente, este mismo mes estará resuelta”: “Cuestión que me agrada sobremanera”. El alcalde trasladó al equipo de la Xunta que el túnel de Elduayen es prioritario frente a la ampliación de Beiramar, proyecto del que también se habló en el encuentro. “Yo hice un planteamiento completamente distinto. Nosotros tenemos que considerar el conjunto del frente marítimo, desde Bouzas hasta Redondela. Todo. Tiene que ser todo. Voy a enviar una carta proponiendo una comisión para lanzar las fases y todo este gran proyecto en la que esté y encabece, como es natural, el Concello de Vigo, en el que esté la Xunta de Galicia, los diferentes departamentos que tienen que ver con todo esto que estamos planteando, que esté el Gobierno de España, con Puertos del Estado y Adif, el Puerto de Vigo y Zona Franca”, apuntó.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, aseguró en declaraciones a los medios tras finalizar que la reunión fue “cordial e fructífera”. “Consensuamos diferentes acordos, tanto vinculados co túnel de Elduayen como co de Beiramar. Con respecto a Beiramar, o alcalde comprometeuse a solicitar implicación tamén por parte do Estado, tanto do Ministerio correspondente como incluso de Adif e de Portos do Estado”, apuntó antes de añadir que se constituirá “unha comisión na que se debatan todas esas cuestións referentes a esa fachada marítima que Vigo tamén precisa”.

Con respecto al túnel de Elduayen, indicó que Concello y Xunta quedaron en “materializar la financiación”. “Ese estudo de viabilidade financeira posible, igual que fixemos cos túneles do Parrote e da Mariña na Coruña, e en manter futuros contactos para materializar ese convenio o antes posible”, apostilló. “As porcentaxes serían exactamente as mesmas que fixemos na Coruña, no global da actuación. Estamos a falar dunha porcentaxe do 38%, que se aplicou no caso do Parrote e da Mariña, e aquí faríamos o mesmo, que é o que estamos estudando”, anotó.

En la reunión, Caballero volvió a defender la necesidad de ejecutar el AVE directo a Ourense por Cerdedo, el proyecto de la A-52 en túnel a Porriño y la salida sur.