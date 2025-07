La comarca de Vigo lidera la creación de riqueza en Galicia de la mano del motor

Un mismo shock con idénticas repercusiones para todos puede provocar una herida diferente entre dos territorios vecinos. Sucedió en la pandemia. Sin salir de España, con una caída conjunta del Producto Interior Bruto (PIB) del 10,9% en 2020, el desplome osciló entre el 22,7% de Baleares y el 18,8% de Canarias, grandes epicentros del turismo en el país, y los recortes más contenidos de comunidades como Galicia (8,9%) por su menor exposición a los visitantes extranjeros, el papel de sector fundamental que jugó la alimentación y la sorprendente resiliencia de la automoción. El territorio importa en la economía, una variable «clave para que las empresas puedan abordar su desarrollo», como recuerda la nueva edición del Informe Ardán 2025 de la Zona Franca de Vigo. Su radiografía con la información de las cuentas de más de 44.000 empresas depositadas en el Registro Mercantil en 2024 (y con la evolución, por tanto, del ejercicio de 2023) evidencian una clara recuperación del negocio respecto a los niveles precovid. A pesar de la restrictiva política monetaria y de la elevada incertidumbre geopolítica, la facturación de todas estas compañías que concentran el 43% del PIB autonómico creció el 5,2%, hasta los 139.463 millones de euros.

De todas las grandes comarcas, la de Vigo experimentó el mayor ascenso en la generación de riqueza con una tasa de crecimiento agregada del valor añadido bruto (VAB) del 10,6% en comparación con 2022, más del doble que toda la comunidad (4,3%). Se acercó a los 6.000 millones de euros de inyección al PIB. La tasa en Ourense se situó en el 10,5%; el 19,4% en Santiago; el 9,2% en Lugo; y el 7,7% en Pontevedra. Las comarcas de Ferrol y A Coruña —que se mantiene en cabeza con un VAB de 15.177 millones— dejan ligeros recortes del 0,5% y el 0,1%, respectivamente.

«Se confirma el dinamismo de la comarca de Vigo», subrayó David Regades, «el motor económico de Galicia». El delegado del Estado en Zona Franca destacó que la mitad de las empresas del área superan ya con creces sus datos previos a la pandemia con incrementos de más del 7% en la generación de riqueza. Aquí, además, se concentra el 44% del VAB vinculado a la industria manufacturera, con un extra en su caso de 320 millones de euros más que en 2022.

Vigo tiene su propio motor económico, la automoción. Las seis empresas que están clasificadas directamente en la fabricación de vehículos de motor alcanzaron los 16.600 millones de euros de facturación y el 21,1% de todo el VAB de la comarca (1.252 millones de euros), tras un alza del 10,4%. El Informe Ardán apunta a Stellantis España (filial del gigante de la automoción) como punta de lanza: 99,56% de la riqueza generada por toda la automoción viguesa y 98,93% del empleo. Directamente relacionado con la fabricación de coches, los fabricantes de componentes, piezas y accesorios para transporte ocupan la segunda posición del ranking con 2.374 millones de euros de facturación y 514 millones de VAB, un 23,6% por encima de 2022.

Les siguen los mayoristas de pescados y mariscos (330 millones de valor añadido bruto); actividades de las sociedades holding (237,9 millones); el sector de las residencias para la tercera edad (157,6 millones); la fabricación de cemento, cal y yeso (144,6 millones); las empresas de transporte de mercancías por carretera (121,4 millones); los servicios integrales y actividades de limpieza en edificios e instalaciones (99,8); los productos farmacéuticos (87,9); y la reparación naval (85,5).

Los buenos datos son un ejemplo, según Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Zona Franca, de que la economía viguesa está «muy bien diversificada». «Eso nos hace casi indestructibles», remarcó, presentando a la comarca como «un imperio económico» para que el reclamó que no se pongan impedimentos a nuevas infraestructuras.

Una convergencia por el tirón exportador

El Informe Ardán 2025 arranca con un análisis sobre el proceso de convergencia de Galicia con el resto del país en los últimos años elaborado por Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela . La comunidad pasó del décimo quinto lugar del ranking regional en PIB per cápita en 2000 al noveno lugar en 2023 «con prácticamente la misma población, más envejecida». Junto con Madrid, consolidada en la primera posición, no hay otro territorio con mayor ascenso que Galicia. «Algo inaudito», según Lago, que achaca la evolución a que «las empresas gallegas han sido capaces de crecer, de aumentar su facturación a ritmos extraordinarios buscando fuera lo que no había en casa», en referencia a la contracción del consumo por ese estancamiento de los residentes. «Por eso somos líderes en exportación», afirma, con una defensa a ultranza de los «muy importantes flujos migratorios» y de trabajar «a fondo» en el reto demográfico.