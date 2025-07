Caballero, tras el adiós al Mundial de Málaga: «En este momento Vigo somos sede»

Vigo ya reclama el lugar que debería ocupar dentro del Mundial 2030. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se ha pronunciado este lunes por primera vez tras la renuncia de Málaga a acoger el evento. «El estadio de Balaídos y Vigo somos sede del Mundial», aseguraba el regidor recordando que en el listado elaborado por la Real Federación Española de Fútbol hace un año.

En él, la candidatura olívica era la siguiente tras las once elegidas tras el cambio de puntuación efectuado por María Tato tras hablar con Rafael Louzán. Así, el adiós de La Rosaleda (octava con 11,5804) debería suplirse con Balaídos (10,2004) y no con el Nou Mestalla, que al no haber presentado toda la documentación se quedó en un 1,4114 hace un año.

Puntuaciones de la RFEF para elegir las sedes del Mundial 2030 / Simón Espinosa

Dos días después de que Francisco de la Torre confirmase que «no merece la pena» el proyecto de reforma dados los problemas que traería para el Málaga CF y su afición, Caballero recordaba «toda la inquina» que dejó al coliseo celeste como 12º sede.

«Le pese a Rueda y le pese a Louzán, Vigo es en este momento sede del Mundial», apuntaba, al tiempo que acusaba al presidente de la Xunta de «dar instrucciones» para reformar solo un estadio en Galicia y al actual presidente federativo para situarla en ese lugar.

Un proceso cuestionado

«La retirada de Málaga, de la que yo no me alegro, acaba de trastocar todo lo que hicieron para que Vigo no fuera sede», añadía al asegurar que «éramos sede del Mundial por méritos y somos sede del Mundial por méritos». De esta manera el primer edil deja la pelota en el tejado de la RFEF, cuyo proceso de elección de las sedes durante varios años está más cuestionado que nunca.

Al estallido del «Sedegate» en marzo poniendo de relieve las esperpénticas reuniones que acabaron con la exclusión de Vigo se suma ahora el «bochorno mundial» de que la quinta ciudad del país renuncie tras ser elegida.

Las otras opciones

Por el momento desde la entidad no han hecho declaraciones al respecto ya que las sedes definitivas serán elegidas por la FIFA tras la celebración del Mundial 2026. Y aunque por capacidad hotelera, infraestructuras, aforo o incluso el simbolismo de incluir al Nou Mestalla tras la dana del pasado octubre la candidatura de Valencia podría incluirse, lo cierto es que Vigo sacó siete veces más puntuación en la evaluación final.

La otra de las sedes «en serio peligro», la de A Coruña, continúa por ahora sin proyecto, plazo, inversores ni afecciones al Deportivo. En cualquier caso, el gobierno local «mantiene su hoja de ruta».