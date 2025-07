El grupo de israelíes expulsado de un local de hostelería en Vigo: «Le dijimos que estaba manipulado por los medios, que no conoce la verdad»

El medio digital Enfoque Judío, dedicado al seguimiento de la cultura y actualidad judía en España, publicó el pasado sábado en su sección «Antisemitismo» las declaraciones de Shlomo Sror, uno de los ocho turistas que fueron expulsados del restaurante Mimassa por el hostelero libanés Samir Slim.

En la noticia, Shlomo, de 58 años, alega que recibieron «una agresión verbal cargada de antisemitismo y odio», y que intentaron mantener la calma en todo momento: «Él se alteró, gritó, pero nosotros no respondimos con violencia (…) Solo al final, cuando ya nos alejábamos, le gritamos desde varios metros de distancia '¡Viva Israel!'».

El grupo de turistas, compuesto por «cuatro parejas de amigos muy cercanos» residentes en la ciudad israelí de Shoham, llegó a Vigo como parte de la tripulación del crucero Independence of the Seas desde el puerto de Southampton, y tras hacer algunos tours por la ciudad, se sentaron en la terraza del Mimassa en el Areal en busca de unas cervezas y comida kosher.

En una escena que «transcurría con normalidad», Samir se acercó a preguntarles si eran de Turquía, a lo que ellos respondieron diciendo que eran «de Israel, con orgullo», lo que, según su versión, provocó los ataques del libanés, mientras que el grupo de turistas evitó cualquier enfrentamiento: «En ese momento uno de los amigos del grupo, Avishai, comentó: ‘Creo que nos quiere echar’. Al principio no lo creímos. Luego el hombre entró al restaurante y salió teléfono en mano gritando, insultándonos, diciéndonos que nos fuéramos, y repitiendo ‘¡Palestina, Palestina! (…) Sí le dijimos desde la distancia, unas decenas de metros, ‘¡Viva Israel!’ y ‘Israel is good’, y que estaba manipulado por los medios, que no conoce la verdad», afirma Shlomo.

La versión del turista israelí se contradice con la del hostelero, Samir Slim, quien en declaraciones concedidas a FARO el pasado jueves afirmaba que el grupo llegó creando alboroto, «moviendo mesas» y «hablando a gritos», y que cuando los invitó a irse, los hebreos se comportaron de manera agresiva: «Me empezaron a desafiar y a gritar ‘fuck Líbano’ y ‘fuck Palestina’», contaba Samir, quien alegó comenzar a grabar la situación cuando vio su integridad amenazada.

Las declaraciones de Shlomo Sror llegan estando pendientes de la resolución de la denuncia por delito de odio por la que Samir Slim declaró la semana pasada, y que fue interpuesta desde Madrid por un miembro de la comunidad judía de la ciudad al que el tabloide Enfoque Judío también entrevistó. Informado por esta situación, Shlomo agradeció «a todos el respaldo recibido, especialmente al denunciante», y su disposición a colaborar en cualquier medida legal.