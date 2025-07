La FP ya oferta tantas plazas en ciclos ordinarios como para adultos y a distancia

Una educación (casi) a la carta. Esta es la gran fortaleza de la Formación Profesional, que permite adaptar los horarios y modalidad de enseñanza a las necesidades del estudiante. Y es que si por algo se caracteriza es por la heterogeneidad de su alumnado: desde jóvenes que buscan una alternativa al Bachillerato o Universidad desarrollando un oficio, a profesionales que ansían mejorar sus aptitudes o trabajadores que compaginan los estudios con un empleo a media jornada.

Oferta 2025/2026

Esta variedad en el perfil ha hecho que desde la Consellería de Educación se apueste no solo por una oferta ordinaria, eminentemente presencial, en horario matinal y siguiendo las mismas pautas que se imparten en las enseñanzas obligatorias o Bachillerato, sino la posibilidad de que el alumno escoja el formato que mejor se adapte a su condición: oferta modular (adultos), a distancia o semipresencial. Es más, para este curso 2025/2026 que arrancará en septiembre, Educación oferta tantas plazas en ciclos ordinarios como de las otras modalidades. Vigo dispone de un total de 2.384 nuevas plazas en régimen ordinario (sin contar FP Dual, Acelerada o los cursos de especialización) en los ocho centros públicos: CIFP Audiovisual, CIFP Manuel Antonio, CIFP Valentín P. Andrade, IES de Teis, IES A Guía, IES Ricardo Mella, IES Politécnico e Instituto Marítimo Pesquero do Atlántico.

A esta disponibilidad, hay que sumarles otras 2.063 que se corresponden con los ciclos que estos mismos centros educativos ofrecen en sus modalidades de adultos –presenciales pero se cursa en módulos a elección del alumno– y telemática, equiparando así para este curso ambas ofertas.

Hay que tener en cuenta que la Consellería también tiene concierto con varios centros privados (CPR) por lo que financia varios de estos ciclos pero solo en régimen ordinario; la modular, semipresencial o a distancia no están subvencionadas por la Xunta.

La totalidad de la oferta ordinaria gratuita subiría a las 4.204 plazas. ¿Y qué ocurre con la modalidad telemática no subvencionada? Pues cada vez son más los centros privados que ponen a disposición de su futuro alumnado nuevas plazas. Así quedó reflejado este pasado 3 de julio en el Diario Oficial de Galicia (DOG), donde se autorizó al CPR Aloya impartir el ciclo de Grado Superior de Transporte y logística en la modalidad semipresencial o a distancia para adultos. Lo mismo ocurrió el 20 de junio, al dársele autorización al centro privado Nortempo para impartir el también Grado Superior en Desarrollo de aplicaciones web, para personas adultas, en la modalidad semipresencial o a distancia.

Nuevo plan de estudios

Este curso, y a diferencia del año anterior, convivirán dos planes educativos nuevos para los matriculados en este formato modular, a distancia o semipresencial. Los estudiantes de nuevo ingreso de alguna de las tres modalidades deberán acogerse obligatoriamente al nuevo plan de estudios, mientras que el alumnado que tenga módulos ya superados de cursos anteriores podrá elegir si continuar con el antiguo o sumarse al nuevo plan.

Independientemente de esta situación, la formación en esta modalidad no cambia: la modular se articula a lo largo de tres trimestres, principalmente en horario de tarde o noche; si se escoge la modalidad presencial la asistencia a las clases en obligatoria mientras que en la semipresencial o a distancia solo es obligatorio asistir a los exámenes; el resto de actividades son recomendables pero no de obligada asistencia.