Emprender con cabeza a los 21

En unos años en el que el nivel de emprendimiento en Arcade cae en picado, Manu encontró en su aldea el punto fuerte de su negocio. El boca a boca lo convirtió en el barbero de referencia para los jóvenes de un concello en el que «coñecémonos todos a todos». Su red de clientes se basa en la confianza, lo que le llevó a forzar vínculos con muchos de ellos: «Non todos os amigos fanse clientes, pero moitos clientes fanse amigos». Este ambiente familiar se sorprendió al ver la barbería en funcionamiento el día del apagón: viendo que no había luz, Manu sacó su silla de barbero a la acera, y allí estuvo cortando toda la tarde: «Ese día non abrín pola mañá, e cando cheguei xa sen luz nin nada non podía abrir a porta porque é eléctrica, pero sabía que non podía perder un día de traballo. Desmontamos a placa, collín a cadeira e todas as máquinas (que sempre as deixo cargando) e traballei ata que xa non tiña forma de mirar». Con sólo 21 años, Manu ejemplo de iniciativa, y la demostración de que desde la periferia también se puede estar a la última.