Ecos do Xandre, la escuela de rock de Coia

Aunque el cierre oficial de las Fiestas de Coia corrió a cargo de las grandes orquestas Panorama y Los Satélites, durante una hora la atención se desvió hacia otro escenario, más pequeño pero cargado de energía. Allí, a pie de la avenida Castelao, dieciséis estudiantes de 3º y 4º de la ESO del IES Alexandre Bóveda (Coia 2) sorprendieron al público con un potente directo de rock bajo el nombre de Ecos do Xandre.

La actuación, que abrió la última noche de fiesta, fue el resultado de una iniciativa musical impulsada por Judith Alonso, actual directora del centro. Esta historia comenzó hace tres años, cuando Judith convocó a estudiantes con interés en la música. Su principal objetivo era encontrar intereses comunes para formar una pequeña comunidad y comenzar a tocar durante los recreos y en su tiempo libre. Finalmente, lo que empezó como una actividad lúdica se ha convertido en un grupo estable, que ya ha actuado en colegios de educación primaria y otros institutos del barrio, como el IES Álvaro Cunqueiro (Coia 4) o el CEP Celso Emilio Ferreiro.

Concierto en el IES Alexandre Bóveda.

Además de su participación en centros educativos, la banda ha demostrado tener también un compromiso social que va más allá de la música. Ecos do Xandre ha colaborado en actos organizados por el Comando Igualdade con motivo del Día contra la Violencia de Género, sumando su voz y sus instrumentos a una causa que requiere conciencia colectiva.

La directora explica que, este curso, Ecos do Xandre dio «uns pasiños máis», cooperando el 25 de mayo con la asociación As da Bouza en una recaudación de fondos para el equipo de baloncesto del CEIP Seis do Nadal, además de contar con el apoyo de la Comisión de Fiestas de Coia para subir al escenario el pasado martes.

El objetivo de este grupo va más allá de la música: Ecos do Xandre nace para fomentar el gusto artístico entre los jóvenes, estrechar lazos entre estudiantes con intereses comunes y reforzar el papel de los centros educativos públicos dentro de los barrios, en este caso, Coia. «Os centros teñen que ser significativos no seu barrio», defiende Judith, quien también explica que los institutos «no son un lugar hostil», como muchas veces se piensa.

Durante la actuación, el grupo logró atraer a decenas de asistentes que, movidos por la energía de los jóvenes músicos, se acercaron al escenario para escuchar. El repertorio fue amplio y cuidadosamente seleccionado, con temas que iban desde clásicos del rock español como La vereda de la puerta de atrás de Extremoduro hasta himnos internacionales como Killing in the Name de Rage Against the Machine. Esta última, la favorita de tres de los integrantes —Leo Iniesta, Mario Nartallo y Xoel de Lera—, «es una canción que siempre entra bien». Tras acabar el concierto, confirmaron que «empezarán a dar más conciertos el curso que viene».