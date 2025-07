Travesía espacial desde las Rías Baixas a las lunas de Júpiter y Saturno

Por su aspecto casi entrañable son conocidos popularmente como «osos de agua», pero los tardígrados son también los animales más resistentes del planeta. Capaces de reducir su volumen hasta en un 90% o inducir un estado latente para sobrevivir en condiciones extremas. Habilidades que convierten a estos curiosos animales microscópicos en excelentes modelos astrobiológicos para explorar las posibilidades de vida en otros lugares del sistema solar.

Hasta ahora, los investigadores de este campo se han centrado en los tardígrados terrestres, pero científicos del Centro de Investigación Mariña (CIM) de la UVigo han conseguido el primer cultivo en el laboratorio a partir de ejemplares de agua salada recogidos en la zona intermareal de la playa de Portiño, en Saiáns. El objetivo es ampliar el conocimiento sobre su biología y comprobar si aguantarían un hipotético viaje espacial hasta las lunas de Júpiter y Saturno para adaptarse después a su extremas características ambientales.

Imagen microscópica de un tardígrado marino en el laboratorio de la UVigo. / Cedida

«Hay dos lunas en el sistema solar que han generado mucho interés porque se ha demostrado que tienen océanos de agua salada. Se trata de Encélado, de Saturno, y Europa, de Júpiter, adonde la Agencia Espacial Europea (ESA) ya ha enviado una misión para intentar conseguir más datos. En ambas podrían darse condiciones para la vida, por eso los modelos de tardígrados terrestres, al ser de agua dulce, no son válidos», explica Cintia Cabada sobre el origen de un trabajo que ha abierto una nueva línea de investigación en astrobiología dentro de la UVigo.

Empezó estos estudios en 2023 con el respaldo de la catedrática de Astrofísica Ana Ulla, el director del CIM, Daniel Rey, y el biólogo marino Marco Rubal, de la Universidad de Minho (Braga). Y conformarán una tesis doctoral a la que todavía le quedan años de desarrollo pero que ya ha dado lugar a interesantes hallazgos.

Imagen de tardígrado obtenida con microscopía confocal en la que se observa fluorescencia. / Cedida

«Los tardígrados terrestres son más fáciles de recoger y además tienen la particularidad de la partenogénesis, explicado de forma sencilla, si las hembras ponen huevos que no están fecundados nacen clones de ellas. Esto facilita criarlas en laboratorio, pero sobre especies marinas apenas hay estudios y en laboratorio no se había hecho absolutamente nada. Nosotros tenemos un cultivo in vitro desde hace 18 meses que nos ha permitido estudiar cómo se comportan y se reproducen, cuando eclosionan los huevos o cuánto tardan los individuos en madurar, aspectos que eran desconocidos», avanza Cabada sobre el contenido del artículo científico que preparan para dar a conocer sus resultados.

En ese momento también revelarán la especie con la que trabajan, pero por ahora solo apunta que se trata de tardígrados del género Echiniscoides, cuyos adultos miden 300 micrómetros y solo pueden ser observados a través de la lupa del microscopio.

Además de aumentar el conocimiento sobre la biología de estos microorganismos, los investigadores de la UVigo también han empezado los ensayos para conocer su comportamiento en condiciones similares a las del espacio y a las de las lunas Encélado y Europa, bajo cuya superficie helada habría océanos de agua salada.

«Ya hemos realizado experimentos para exponerlos a la radiación gamma, a aislamiento y a hipercampos magnéticos. Y, por ahora, los resultados en cuanto a supervivencia son prometedores. El objetivo final será introducirlos en una cámara donde se simulen todas las condiciones de forma conjunta», detalla Cabada.

Recreación de la misión Juice de la ESA para explorar las lunas de Júpiter. / Spacecraft: ESA/ATG medialab; Jupiter: NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester); Ganymede: NASA/JPL; Io: NASA/JPL/University of Arizona; Callisto and Europa: NASA/JPL/DLR

De esta forma, podrán conocer si los tardígrados marinos serían capaces de viajar a través del sistema solar y vivir en Júpiter o Saturno: «La teoría de la panspermia dice básicamente que la vida no tiene que empezar de cero. Hay moléculas e incluso seres vivos que pueden viajar de un planeta ya habitado a otro que no lo esté. Por eso también hay partes del experimento enfocadas a conocer si resistirían las condiciones extremadamente duras del espacio, con temperaturas muy bajas, una enorme radiación y vacío».

Aunque eso sí, siempre de forma hipotética. «La protección planetaria impide contaminar lugares en los que no sabemos si la vida puede surgir de forma natural o que ya tengan sus propias formas de vida. Introducir algo puede alterar todo ese ecosistema. El objetivo de los estudios de astrobiología tiene más que ver con el hecho de que si hay un organismo en la Tierra que podría vivir en esas condiciones ya sabemos más o menos qué buscar. No se espera que haya vida inteligente en la luna Europa, pero sí podemos decir que hay un microorganismo capaz de vivir allí», destaca Cabada.

Aunque es pontevedresa, estudió Biología en Málaga y gracias a un contrato en la UVigo dentro del programa Investigo descubrió que el campo de la astrobiología le permitía unir dos pasiones que ha tenido desde niña, los animales y la astronomía. «Cuando era pequeña tenía libros de estrellas y planetas y poder relacionar mi carrera con el espacio exterior realmente es un puntazo. Ojalá más estudiantes se animen a hacer la tesis e incluso sus trabajos fin de grado en este campo tan interesante», anima.

Ella ya ha presentado su trabajo en dos congresos anuales de la Asociación Europea de Astrobiología y pronunciado una charla este junio en el 16º Simposio Internacional de Tardígrados celebrado en Japón. «No es habitual cuando estás empezando, pero me la ofrecieron por haber sido los primeros en cultivar una especie marina», celebra.

Cartel de la conferencia abierta al público que abrirá el congreso el miércoles en el auditorio municipal. / UVIGO

Redeiras acoge el I Congreso Gallego de Astronomía y Astrofísica

El edificio Redeiras de O Berbés acogerá los próximos días 17 y 18 el I Congreso Gallego de Investigación en Astronomía y Astrofísica, que reunirá a expertos de nuestra comunidad que trabajan en instituciones de prestigio de España y el extranjero.

La catedrática Ana Ulla es la impulsora de esta cita que parte de un encuentro organizado en 2024 en Forcarei por la Fundación Ceo, Ciencia y Cultura. Y que ahora crece gracias a la colaboración de la UVigo, el Concello y la Xunta. Cintia Cabada, que también es miembro del comité organizador local, presentará sus resultados junto a expertos veteranos como Alejandro Cardesín, de la ESA, o Manuel Torres, del IAC de Canarias, y otras jóvenes investigadoras gallegas como Teresa Matamoro o Alba Covelo.

De forma previa, el miércoles habrá una charla en el Auditorio municipal abierta a todo el público a cargo del astrofísico y divulgador Eduardo Ojero y Redeiras acogerá la exposición «Astrónomas» hasta el día 30.