«Se hai un proxecto estratéxico para Vigo, a Deputación estará»

Convencido de que o seu goberno está a facer un bo traballo e cheo de ilusión para continuar na mesma liña, Luis López Diéguez (Rodeiro, 1978) atende a FARO no Pazo Provincial, en Pontevedra, para facer balance do camiño percorrido á fronte da Deputación xa chegado o ecuador do mandato.

Cales son os grandes logros da Deputación nestes dous anos?

Un dos primeiros logros, desde o meu punto de vista, é o cambio que vemos nas formas de facer política. Esa confrontación, ese sectarismo… Nós escoitamos a todo o mundo: colectivos, veciños e veciñas, administracións... Ademais, somos conscientes de que o papel da Deputación non é ser mero repartidor de diñeiro; temos claro cal é a provincia que queremos. Logo, está a parte obxectiva: é un logro ser capaces de mobilizar 235 millóns para máis de mil obras.

Cales foron os grandes problemas nestes dous anos?

A miña mentalidade é sempre positiva: para min, os problemas non existen. Pode haber unha pequena fochanca que haberá que saltar: a parte da tramitación administrativa, pero penso que é algo común a todas as administracións. Un quere ver feitos realidade os proxectos canto antes.

Que deberes quedan por facer nos dous anos restantes ata as próximas eleccións municipais?

O noso proxecto pivota sobre seis piares fundamentalmente, pero, sen descoidar ningunha das áreas, debemos seguir na mesma liña. Non deseñamos un proxecto pensado só para o teórico período que imos estar de mandato, senón para o futuro, para que poida ser útil para quen pilote o proxecto desde a Deputación. Queremos a provincia do 2030, do 2035.

En que punto está a recuperación do cine Fraga?

Estivo moito tempo sen que ninguén fixera nada por el, e a Deputación e a Xunta imos devolvelo á cidade. Houbo un proceso de negociación e adquisición e permitimos á xente que fixera aportacións para o plan de usos, o cal foi presentado aos vigueses e viguesas. Estamos en temas internos que van rematar co lanzamento da licitación do proxecto e demais.

Podería concretar os prazos?

Por experiencia, non son de dar prazos, xa que, se das un prazo, creas unhas expectativas e logo non se cumpren ou, ás veces, adiántanse. Prefiro ser prudente.

Está xa formalizada a compra do inmoble a Abanca?

Si, si.

Encargarase César Portela de retomar a actuación?

É un tema que estamos a falar xunto coa Deputación. É un gran coñecedor do cine Fraga. Xa nos acompañou a facer unha visita. Con todas as achegas que fixo, que, loxicamente, xa se puxeron enriba da mesa, fai que sexa un candidato idóneo para todo o que teña que ver coa definición deste proxecto.

Luis López no Pazo Provincial. / Rafa Vázquez

Haberá investimentos tan potentes como os do Fraga ou Balaídos en Vigo no que queda de mandato?

Cando tomei posesión como presidente da Deputación, dixen con respecto a Vigo que nunca ía ser tratada peor que no anterior período, senón igual ou mellor, sendo moi consciente do papel que xoga a principal cidade de Galicia e da provincia. No conxunto de investimentos, mantivemos os convenios tan pronto chegamos: os 5 millóns de euros por ano. Logo, aparece a reforma da grada de Gol, con 13 millóns de euros.

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, reclama á Deputación que incremente a achega anual que fai á cidade olívica dos 5 millóns de euros actuais ata os 6,25 millóns pola suba do IPC.

Nos mandatos anteriores da Deputación, o Concello de Vigo facía e contaba, en cada mandato, con 20 millóns de euros, 5 millóns por ano, e facía unha previsión de execución de proxectos durante ese período, proxectos que estaban sen realizar. Despois, segundo ían chegando as datas, prorrogábanse os prazos. Pero, legalmente, hai un máximo no que respecta ás datas para dar prórrogas. E atopámonos con que temos proxectos do Concello de Vigo, estou falando de principios do ano 2024, por un importe de 6,2 millóns de euros que non se podían executar porque non había ningún proxecto. E aí foi cando Luisa Sánchez, a vicepresidenta, colleu e fixo un traballo espectacular. Porque iso, a nivel técnico, xustificalo é moi complicado, porque calquera cidadán sabe que, se tes un prazo para unha subvención, do tipo que sexa, de 6 euros ou de 8.000 ou de 800.000, se se che acaba o prazo, acabouse. E os concellos tamén, que están todos os días con subvencións. E ela foi quen de rescatar eses 6,2 millóns de euros, que, loxicamente, quen os perdían eran os vigueses pola falta de xestión do Concello, para así realizar e poder executar novos proxectos. Agora, volvemos estar no convenio dos 5 millóns, pero a Deputación, se hai un proxecto estratéxico para a cidade, vai estar. A Deputación nunca investira tanto en Vigo. En dous anos, mobilizamos 40 millóns de euros, moi por encima dos 6,2 millóns que pide o alcalde. A súa xustificación é que subiu o IPC. Que casualidade que, xusto cando entra o goberno do PP na Deputación, é cando se reclama a actualización do IPC. E isto tamén se pode aplicar ao Concello de Pontevedra.

Como é a súa relación co alcalde de Vigo?

Normal, como ten que ser.

Cando foi a última vez que se reuniron?

No tema dos convenios, que se traballan ano tras ano, pois hai un contacto continuo entre técnicos. Son temas técnicos. Nolos dous estivemos xuntos na sinatura dos convenios: Balaídos, o dos 6,2 millóns rescatados e o dos 5 millóns anuais. Isto é aplicable ao Concello de Vigo e a calquera outro alcalde. Moitas veces, coincides, pero eu son dos que pensa que o despacho ten que estar fóra: estás en calquera acto ou calquera encontro e comentas cuestións de interese para o Concello ou para a Deputación.

Vigo acolleu o 1 de xullo o acto para facer balance de goberno da Deputación. Foi a primeira vez na historia da institución que se realizou na cidade. Por que se escolleu Vigo?

A liña da Deputación é a de descentralizar. Os Mestre Mateo foron ao rural por primeira vez: a Lalín. A Gala de Turismo, a Moraña por primeira vez. O partido da selección feminina de balonmán xogouse en Porriño e o da masculina, en Lalín. A Bienal de Arte de Pontevedra [recuperada pola Deputación e o Museo de Pontevedra tras 15 anos] estará en Vigo e noutros concellos. Tamén aplico isto ao goberno e ao partido.

Cal é a previsión turística nas Rías Baixas este verán?

Prevemos superar os 2 millóns de turistas por primeira vez en todo o ano. Imos polo bo camiño. Chega moito estranxeiro. Houbo meses nos que xa recibimos o 45% dos visitantes estranxeiros. Estamos moi satisfeitos porque se están a facer as cousas ben. Aí foi importante a estratexia que deseñamos: a de Rías Baixas Turismo 61, que camiña cara á desestacionalización, a sostibilidade e o turismo de calidade. É unha campaña que fixemos rompedora e arriscada, xa que, por primeira vez na historia, Turismo Rías Baixas - Deputación proxecta o que é o extraordinario e magnífico do interior, non da costa. É importante que se entendan as Rías Baixas como os 61 concellos, non só a franxa atlántica.

Preocúpalle a proliferación de pisos turísticos en localidades como Vigo ou Sanxenxo?

Podo entender que haxa concellos con moita vivenda turística, pero tamén entendo que a vivenda de uso turístico é a solución de hospedaxe para moitos outros. E agora estou pensando nos concellos do rural, co reto demográfico, que non son capaces de ter un hotel ou un hostal e que poden complementar esa oferta con vivendas de uso turístico. Polo tanto, aquí hai que calibrar o que é a mensaxe, a regulación e todo o que se estime.

Vigo e Sanxenxo teñen máis de 2.400 e 3.200 vivendas de uso turístico, respectivamente. Pensa que supoñen un problema para a vivenda habitual?

Non considero que sexa un problema ter oferta para acoller os visitantes. Outra cousa é que, de cara ao futuro, haxa un enfoque na regulación en canto ao número máximo, cos parámetros que agora xa se están tocando e demais. Pero isto de que haxa unha prohibición de vivendas turísticas con carácter xeral… non. Son a solución para moitos concellos.

En 2026, o aeroporto de Vigo perderá a súa única conexión internacional, Londres. Teme un retroceso na proxección da provincia?

É un golpe forte. Tamén prexudican os retrasos nas conexións ferroviarias.

O Concello pediu á Xunta que achegue fondos para captar novas rutas. Podería sumarse a Deputación, como xa ocorre en León ou Vitoria?

Non, non imos subvencionar voos a Peinador.

O CIS sitúa ao BNG con máis votos que o PP en Vigo, polo que pasaría a ser terceira forza, co PSOE de Abel Caballero á fronte unha vez máis. Que opina?

A credibilidade das enquisas de Tezanos é cero. Nas últimas eleccións, que foron as autonómicas, tivemos o mellor resultado. O teito eran 50.000 votos e pasamos a 54.000, falando de memoria. E logo dáse a circunstancia de que Luisa Sánchez tomou posesión como presidenta do Partido Popular en Vigo en febreiro, polo que só leva uns meses, e xa está sendo unha revolución pola unidade que hai, algo fundamental en calquera proxecto: no congreso, por primeira vez en moitos anos, presentouse unha soa candidatura. Logo hai un traballo de rúa espectacular. O Partido Popular está na rúa, escoitando a xente desde a zona máis céntrica ata o barrio máis periférico do concello de Vigo. E iso está dando os seus froitos.

Considera que é posible facer fronte en Vigo nas urnas ao goberno de Abel Caballero?

Non son de marcar teitos electorais. O que está claro é que o Partido Popular vai subir en Vigo, e moito. Diso non teño dúbidas. Falar de se vai supor a perda da maioría absoluta de Caballero... En política, xa temos visto tantas cousas boas e malas...

Só un 1,7% das persoas enquisadas elixirían a Luisa Sánchez, vicepresidenta da Deputación, como alcaldesa de Vigo, segundo o CIS, fronte a máis do 62% que escollerían a Caballero. Pódese reverter esta situación?

O importante é o grao de coñecemento. Leva catro meses á fronte da presidencia do partido e pouco máis dun ano como vicepresidenta, pero vén do mundo privado, da empresa Povisa, e iso fai que, a día de hoxe, un de cada tres vigueses a coñeza, segundo as sondaxes. E iso vai ir a máis. Ademais, ten esa implicación de estar continuamente en contacto coa rúa. Cando teña un grao de coñecemento alto, os datos van ser totalmente diferentes. Iso pasa en Vigo e pasa en calquera lugar onde se empeza cun novo candidato.

Preocúpalle a perda por parte do PP dalgún concello da provincia?

Temos 27 alcaldías e vexo 27 proxectos serios, estables e cunha folla de ruta clarísima. É moi difícil que se veñan abaixo. Pero isto é política, pode haber variables que resulten nunha perda da maioría absoluta do PP na Deputación. Ao PP sempre se lle esixe a matrícula de honra, é dicir, ou ten maioría absoluta ou, no 98% dos casos, vai á oposición. O noso traballo está moi ben valorado pola cidadanía e iso traducirase nuns moi bos resultados electorais.

Vox permitiu xa en diferentes territorios do Estado que o PP xa non teña que obter unha maioría absoluta para gobernar. Permitiría vostede a entrada de Vox nun goberno da man do PP?

Se temos tan bos resultados electorais en Galicia e na provincia, é polo feito de que aquí non está implantado Vox. De feito, a única concelleira que tiña nos 313 concellos, a de Avión, xa deixou de ser concelleira de Vox. Polo tanto, en Galicia, tanto no ámbito municipal como no autonómico, Vox percíbese como un proxecto que non ten nada nin se parece. Dito iso, chegado o caso, eu non tería un goberno con Vox.