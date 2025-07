Tecnología 100% viguesa para medir la contaminación lumínica

La contaminación lumínica es un problema ambiental creciente en todo el planeta que no solo afecta a la salud de las personas y los ecosistemas, sino también al tráfico aéreo y marítimo, además de constituir un desperdicio de energía y poner en riesgo el patrimonio cultural y científico que supone el cielo oscuro. La empresa viguesa SC Robotics contribuye a los estudios que sobre este fenómeno llevan a cabo instituciones como la Agencia Espacial Europea (ESA), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el CSIC y la Libre Space Foundation (LSF) gracias a unos dispositivos desarrollados con tecnología 100% propia .

La compañía ya ha desplegado unos 200 de estos sensores, la mayoría por la Península y Canarias, pero también en otros países como Irlanda o Grecia. Además de cubrir un nicho altamente especializado, los dispositivos vigueses utilizan tecnología de libre acceso, de ahí su colaboración con LSF, una entidad sin ánimo de lucro que impulsa la creación de tecnologías espaciales con código abierto.

Los sensores, en el Teide. / Cedida

La función que cumplen es tan específica que el anterior director del IAC viajó expresamente desde Canarias a Vigo para conocer los fotómetros de SC Robotics. «Ás grandes empresas non lles interesa desenvolver estes dispositivos por que non supoñen un enorme número de ventas e para as pequenas é difícil porque son dispositivos complexos e que precisan de calibración. Antes de usalos con fins científicos, os sensores pasaron unha fase de calibración no Teide con sistemas propios do IAC e despois desplegounos por Canarias, a Península e Madeira», detalla Xabier Crespo, cofundador de la compañía.

A través de la fundación LSF, la empresa también trabaja actualmente en dos proyecto de la ESA. Uno de ellos está relacionado con el desarrollo de una herramienta para el diseño de misiones espaciales, por ejemplo, en los aspectos relacionados con la visibilidad o cobertura de una constelación de satélites. Y el otro se centra en el seguimiento óptico de satélites a través de telescopios.

Fotómetro de SC Robotics en un campo de cultivo. / Cedida

Agricultura de precisión y cartelería digital

Pero las soluciones de monitorización remota de SC Robotics también tienen la vista puesta en la tierra, pues se aplican a la agricultura de precisión y el mantenimiento de la cartelería digital. Sumando todas las aplicaciones, los responsables de la empresa prevén alcanzar los 1.200 dispositivos activos cuando acabe el año. El 90% de ellos en España y Portugal, y el resto en otros países europeos.

Un crecimiento notable para una empresa que nació en 2019 de la mano de tres ingenieros de telecomunicación formados en la UVigo –Xabier Crespo, Daniel Pérez y Luis Miranda– y que apuesta por «a innovación, a sustentabilidade e o desenvolvemento tecnolóxico de alto valor engadido».

«Empezamos facendo proxectos de consultoría e fomos capaces de lanzar esta liña de productos propios. E todo mediante a reinversión dos beneficios e algúns proxectos de financiación pública, tanto autonómica como estatal e europea», destaca Crespo, que también agradece el apoyo de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) a través del programa Neotec orientado al sector agritech.

En este mismo ámbito, sus dispositivos de monitorización se utilizan actualmente en grandes cultivos de olivos, almendros y frutos rojos del sur de la Península o Aragón para optimizar el consumo de agua y el uso de fertilizantes. «O noso maior cliente é a empresa ig4, de Huelva, que se adica á agronomía basada en datos. E eles traballan maioritariamente con cooperativas de regantes. Os nosos equipos miden parámetros ambientais como a humidade e eles combinan esta información con datos do tipo de cultivo ou da época do ano para facer recomendacións. En Galicia todavía non temos este tipo de problemas coa auga, pero non imaxinabamos o volume de dispositivos que se iban desplegar no sur», apunta Crespo.

Y en el caso del mantenimiento de la cartelería digital, la tecnología viguesa ha sido adquirida por una gran empresa con presencia internacional: «O concepto é similar. Os nosos dispositivos miden certos parámetros no interior dos carteis que hai nas paradas ou nos centros comerciais para que eles saiban se están a funcionar correctamente, por exemplo, que as cores dos anunciantes son as adecuadas, se houbo algún acto vandálico ou se teñen que facer algunha inspección»