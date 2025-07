Sin ‘hábitos’ en el aula: solo 6 religiosos imparten clase en los 14 colegios católicos de Vigo

¿Colegios católicos con representación únicamente laica? Aunque imperen y se definan por sus valores cristianos, muchas veces enmarcados bajo la asignatura de Religión, lo cierto es que frente al encerado ya no hay ni sacerdotes ni monjas. Los 14 centros educativos religiosos ubicados en Vigo (el CPR San José Cluny declinó participar) prácticamente no cuentan con personal o docentes religiosos, concretamente, en solo cinco de ellos todavía quedan maestros que imparten clase con el «hábito» puesto o tras haberse consagrado a una congregación: CPR Don Bosco, CPR Padre Míguez (Calasancias) , CPR Santiago Apóstol, CPR Mariano y en el CPR María Inmaculada .

Actualmente, y según la información aportada por los propios centros, son solo siete los religiosos y religiosas que todavía imparten asignaturas en horas lectivas; muchos otros sí cuentan con personal canónico, incluyendo sacerdotes y religiosas con funciones preferentemente pastorales o de acompañamiento al alumnado. «Hace ya dos o tres años sí contábamos con una directora religiosa que también era profesora pero ya no. No sé si por falta de vocación o por falta de relevo, pero ya no tenemos religiosos en las aulas», explican desde el CPR Amor de Dios.

Profesores laicos

Misma realidad cuentan desde el CPR Niño Jesús de Praga. «Hace muchos años sí era habitual que las monjas fueran las profesoras pero ahora nosotros solo tenemos a un cura, un sacerdote, que viene a dar misa cuando hay algún acto pero cuando el último profesor religioso se jubiló, ya no hubo otro», explican desde el centro.

La mayoría de estos docentes religiosos imparten precisamente la asignatura de Religión, como es el caso del CPR Mariano o en el Apóstol Santiago. «Imparte la materia de Religión en Bachillerato y también prepara a los niños y niñas para la confirmación», esgrimen desde este último.

En el caso del CPR Calasancias, los dos religioso que todavía se encuentran en el centro cuentan con un horario o jornada reducida, están próximos a la jubilación y su labor docente se centra en el trabajo con alumnos y alumnas con necesidades especiales o de apoyo educativo (NEAE) así como orientación y acompañamiento religioso.

Frente a esta tendencia, en el CPR María Auxiliadora y en el CPR Don Bosco, sus profesoras religiosas imparten Lengua y Matemáticas, respectivamente

En el resto de colegios católicos, hasta la propia asignatura de Religión es impartida por docentes laicos, como ocurre en el CPR María Inmaculada (Carmelitas) y en el CPR El Pilar (Maristas). «Tenemos a dos profesores de Religión, un docente y una docente, que son los dos laicos», cuentan desde el centro educativo.

Mercedes Hoyos, religiosa y profesora de Matemáticas: «En mis clases busco que abran la mente a nuevos valores»

Mercedes Hoyos González es profesora de Matemáticas en el CPR Don Bosco y además es una de las religiosas que integran la congregación de las Salesianas en Vigo. Natural de Salamanca, el próximo año será su séptimo curso en el colegio, donde disfruta jugando al fútbol con los niños y niñas pero también impartiendo una disciplina que, explica, se ha perdido en muchos escolares. «Al final que seas un poco más recta con ellos te lo acaban agradecimiento las familias», explica.

—¿La vocación como maestra le llegó desde la religión?

Desde que nací he estado vinculada a Don Bosco por mi familia. Y no solo a Don Bosco, también a María Mazzarello, que fue un poco la precursora. Luego ya con 12 años fui a un internado de las Salesianas, en Salamanca y descubrí mi vocación, el misterio educacional.

—Es de las pocas religiosas que continúa en un colegio en primera línea, ¿por qué esta falta de relevo, o de vocación?

En todas las congregaciones tenemos jóvenes para este servicio, y llegada a una edad pueden empezar a impartir clase, pero hay una falta generalizada de religiosas y eso se nota también en los colegios.

—Habitualmente se vincula a los y las religiosas con la materia de Religión. Usted se escapa de esta usanza.

Ya; es que no se me daba bien impartir el evangelio desde Religión. Pienso que se puede evangelizar y transmitir los valores de nuestra congregación desde cualquier otra materia. Que los niños y niñas conozcan el mensaje de las Salesianas a través, en este caso de las clases de Matemáticas también es una forma de evangelizar. Les ayudas a abrir la mente y a descubrir valores de otra manera. Y además a mí me gusta acompañarlo de mi testimonio. No es tanto la religión o el propio contenido, sino la forma de evangelizar y de llegar a los niños.

—¿Nota un trato distinto por parte del alumnado con respecto al resto de profesores?

No, soy una profesora más. Hay también una pérdida de disciplina generalizada por parte de los alumnos, y muchos profesores son más flexibles para no enfrentarlos. Quizás también por la sobreprotección. Yo soy mantengo una postura algo más recta y al final las familias me lo agradecen.