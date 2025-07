Moaña soa a tradición no seu 41º Festival Intercéltico do Morrazo

Moaña inúndase de música, danza e tradición para acoller unha nova edición do Festival Intercéltico do Morrazo (FIM), que este 2025 cumpre 41 anos de celebración da cultura celta. Do 23 ao 27 de xullo, o concello pontevedrés será epicentro dun encontro musical único, totalmente de balde e aberto ao público, onde confluirán as sonoridades de Galicia, Irlanda e Escocia con artistas de referencia internacional.

Un cartel de luxo

As noites do FIM acollerán catro grandes concertos que farán vibrar o público no escenario principal de Moaña.

O venres 25 de xullo, ás 22:00h, o escenario cobrará vida cunha noite dedicada á música tradicional galega e irlandesa. Comezará co concerto de Ailá, grupo compostelán que nace das foliadas da Casa das Crechas. Cunha proposta que afonda nas raíces máis profundas da tradición galega, Ailá transforma cada actuación nunha festa colectiva, chea de ritmo e emoción. Premiados nos Martín Códax da Música 2023 e cunha destacada traxectoria internacional, representan con orgullo a nova xeración do «Tradi».

Ailá. / Cedida

Deseguido, será a quenda de Dervish, unha das bandas máis emblemáticas da música irlandesa. Con máis de tres décadas de carreira e recoñecementos tan destacados como o premio á traxectoria outorgado pola BBC, traerán a Moaña un repertorio de melodías tradicionais. Liderados pola carismática Cathy Jordan, farán viaxar ao público ao corazón musical de Irlanda.

Dervish. / Cedida

O sábado 26 de xullo, tamén ás 22:00h, abrirán a sesión Ross Ainslie & Tim Edey, dous dos músicos máis recoñecidos da escena celta contemporánea. A combinación da gaita, frauta e cistro de Ross coa guitarra e melodeón de Tim dá como resultado un espectáculo virtuoso. Xuntos, levan a tradición escocesa a novos territorios sonoros que xa conquistaron escenarios por todo o mundo.

Ross Ainslie e Tim Edey. / Cedida

E para pechar a noite por todo o alto, subirán ao escenario as Tanxugueiras. Fusionan a tradición galega con sons electrónicos e urbanos, dando lugar a un estilo único que as levou ao máis alto das listas e a bater récords de público.

A Moa, artesanía e cultura

Moaña converterase tamén nun espazo de participación coa celebración da 4ª edición de A Moa, a mostra de artesanía e cultura tradicional que acompañará os concertos do FIM. Organizada pola Asociación Moaña Antiqua, en colaboración co Concello de Moaña, Gallaecia e a Deputación de Pontevedra, a programación comezará o mércores 23 e xoves 24 de xullo ás 20:45h, cunha animada apertura a cargo de grupos locais como Gaiteiros de Moaña, Breogán, Arco da Vella, Salgharitas, entre outros, que encherán as rúas co son das gaitas e a alegría das danzas tradicionais.

Ao longo dos días seguintes, celebraranse varios obradoiros temáticos, pensados para todos os públicos e con prazas limitadas. Neles poderase aprender desde a confección de instrumentos do mar, o manexo do pandeiro cadrado ou a gaita, ata o baile tradicional galego ou as danzas doutras culturas. Para participar, será necesaria inscrición previa a través do correo moanaantiqua@gmail.com.

Como broche final, o domingo 27 de xullo ás 21:30h, terá lugar o espectáculo de clausura «O ciclo do ano», unha posta en escena do grupo Lembranzas da Ría que propón un percorrido escénico polas principais festas do calendario tradicional galego, cheo de simbolismo, música e emoción.

A Moa será, sen dúbida, o complemento perfecto aos concertos do festival: un espazo de encontro onde a cultura popular cobra vida e se transmite de xeración en xeración.