«El PXOM no solo planifica nuevo suelo, cubre los déficits que teníamos»

—¿Cuándo entrará en vigor el PXOM?

Ya está registrado y estamos preparando la documentación para enviarlo al Boletín Oficial, espero, la próxima semana.

—¿Qué podemos esperar?

Planifica la ciudad para los próximos 25 años pero, a corto plazo, hace una apuesta decidida por la vivienda en régimen de protección para cubrir el déficit que tenemos. Diseñamos un plan de choque para esos 7.000 demandantes y en un período relativamente breve se van a transformar suelos como los de Santa Cristina, en Lavadores. Estamos en contacto también con la Xunta, que inicialmente rechazó participar más allá de Navia pero ahora parece que se han dado cuenta de que tienen competencias tras años sin hacer nada y están con Ofimático y Ramón Nieto. Solo le hemos pedido que lo agilice lo máximo posible, los vigueses no pueden seguir esperando.

—¿Podemos ver el vaso medio lleno al contar con un PXOM más adaptado a esta realidad?

La anulación de un PXOM siempre es una mala noticia, pero hay que hacer de la necesidad virtud y hemos redimensionado todo. No solo planificamos nuevo suelo, sino que cubrimos los déficits que teníamos. En este sentido, además de promover vivienda accesible, queremos una ciudad más verde. Vamos a duplicar las zonas verdes, de 2,2 millones de metros cuadrados pasaremos a más de 4,8.

—¿Por dónde crecerán?

El Lagares es una gran oportunidad, la avenida de Europa o la integración de la AP-9.

—¿Hay avances con la autopista?

Es una asignatura pendiente de la ciudad y llegó el momento de resolverla. Encima de la AP-9 aparecerá, como en Vialia, un gran espacio público con zona verde y de ocio. El acuerdo está cerrado, la firma es inminente y el Ministerio entiende que no se puede demorar.

—Del Gobierno también depende la A-52 hasta Vigo por túnel.

Es una infraestructura vital para el desarrollo de Vigo, que necesita estar comunicada por autovía y hoy eso no existe. Es irrenunciable y me siento segura de que se va a hacer con el actual Gobierno, con Feijóo sí habría mucha preocupación, ya dijo que no era necesario.

—¿Preocupa el ruido generado contra esta infraestructura?

Es entendible que a cualquiera que le pueda afectar reivindique, pero tanto lo entendemos que el PXOM prevé en Bembrive y Beade suelos a desarrollar por el Concello por si algunos quieren seguir viviendo allí.

—¿Hay espacio preparado para empresas e industria?

Tenemos 1,5 millones de metros cuadrados y alguna pieza, como la ampliación del polígono de Balaídos, completará esa prolongación de la PO-010 que permitirá unir la avenida de Madrid con clara Campoamor, porque uno de los puntos más problemáticos ahora es el cruce de Castrelos con Portanet.

—¿La transformación de la Plaza de España es una prioridad?

Tenemos que ir dando pasos hacia esa plaza casi peatonal, una zona libre, verde. Hay que configurar ese rotor que la rodee, tocar las entradas y salidas de túneles, prolongar Vázquez Varela, por la antigua carretera provincial. Vamos a ir viendo avances poco a poco durante los próximos meses.

—¿Percibe ahora más interés empresarial por invertir en Vigo?

Diría que sí. La mayoría de suelos en marcha son de la iniciativa privada y están moviendo los expedientes, iniciando la tramitación ambiental y en otros sabemos que van a llegar más empresas, hay muchas preguntas. Además de ese impulso privado, el Concello también cree que es el momento de desarrollar ámbitos sin esperar a lo privado, como por ejemplo en A Seara, Calvario o San Roque.

—La Panificadora, Alfageme, Artística. Es hora ya de recuperar ese patrimonio industrial.

ConLla Panificadora estamos esperando al plan, que nos marcará el convenio con Zona Franca, pero ya hemos iniciado el expediente para las expropiaciones. En Alfageme, La Artística o Beiramar también avanzamos pero habrá que realizar los planes parciales.

—¿Está bien dotado el servicio de Urbanismo para afrontar esta nueva etapa?

En los últimos meses hemos incorporado personal y no tenemos vacantes, atentos a lo que pueda ocurrir. Vamos a ser capaces de dar respuesta a lo que venga, hemos reducido notablemente los plazos de tramitación de licencias y estamos trabajando también en mejoras informáticas para facilitar acceso a la documentación y agilizar procesos.

—La vivienda es la principal preocupación de los vigueses.

El PXOM va a solventar parte ese suelo en el que se podrá construir pero la solución no será inmediata y activamos otras medidas. Seguimos impulsando las áreas de rehabilitación, se ha lanzado un programa para incorporar viviendas vacías con ayudas de hasta 8.000 euros y para aquellos propietarios reacios, aprobamos un programa novedoso con el que será el Concello el que alquile la vivienda, pagando la renta desde el minuto uno, encargándonos de los gastos y buscando al inquilino. Se hará a través de la nueva empresa municipal de vivienda.

—¿Solo se encargará de eso?

No, la empresa nace con la voluntad de transformar el suelo, comprando, urbanizando y construyendo. Habrá cinco millones inicialmente que se podrán ampliar porque necesitamos un stock de vivienda que colocar en el mercado, por lo que también introducimos la opción de comprar viviendas a través de un concurso público para luego ponerlos en el mercado con alquiler tasado.

—¿Cuántas viviendas quieren conseguir incorporar?

Buena parte de las 12.000 viviendas vacías, pensemos que estaría bien un 10% por ejemplo. Más de un millar sería casi triplicar la oferta actual. Luego tendríamos aquellos de la compra de inmuebles, las de la Sareb.

—La competencia de los pisos turísticos es cada vez mayor.

Por eso el PXOM ya recoge este tema y lo ampliaremos con la ordenanza.

—La obligación de que tengan un acceso independiente en edificios parece una prohibición ‘de facto’ al modelo actual.

Queremos una limitación de forma clara. ¿Qué quiere decir un uso independiente? Por regla general en casi todos los bajos se podrían establecer o en aquellos con una rehabilitación para hacer edificios enteros. La ordenanza entrará en las casuísticas más singulares.

—Muchos pisos han aprovechado las últimas semanas para registrarse como turísticos y quedarán así.

Bueno, eso está por definir.

—¿Podrán actuar con carácter retroactivo?

Es posible que no cuenten con autorización municipal, pero será la ordenanza la que defina esos casos. Ahora tenemos un marco legal en el que se puede establecer desde qué momento los ayuntamientos pueden dar licencia.

—¿Tienen ya definida la cuota máxima de pisos turísticos, las zonas saturadas?

Es aventurado ahora, primero escucharemos a la ciudadanía. Lo que debe quedar claro es que nosotros queremos favorecer que esas viviendas turísticas puedan aparecer en el alquiler residencial, lo tienen muy fácil.

—¿Hay que pedir la declaración de zona tensionada?

En otros sitios se ha hecho, se ha limitado el precio pero ha caído el stock y nosotros entendemos que ahí está el problema. No queremos desanimar a la gente a que invierta, queremos medidas proactivas en vez de limitativas.

—¿Lo ve más como una medida cosmética?

No descartamos pedirla pero Vigo y otras ciudades de Galicia no están en la misma situación que, por ejemplo, Cataluña, donde la Generalitat acompañó la declaración de zona tensionada con mecanismos de ayuda. Aquí, la Xunta no ayuda, solo dice que si queremos lo pidamos.

—Habla otra vez de la Xunta. Toca reunión por los túneles de elduayen y Beiramar.

A la Xunta le toca revertir la situación de los últimos años, como algo que no tiene precedentes, que para tener un informe favorable en el PXOM tuviésemos que poner cero euros a la Xunta para financiar infraestructuras viarias. Espero que la reunión contribuya a no bloquear esos túneles, porque Vigo no es diferente a A Coruña, donde sí ayudan. Necesitamos los túneles, completar la transformación urbanística y la Xunta debe contribuir a ello, también es su competencia.

—¿Le preocupa que la crisis del PSOE en Madrid pase factura a nivel local?

Los vigueses saben discriminar entre elecciones y hay un caudal de confianza en Abel Caballero claro, un ciudadano maduro como es el de Vigo sabe discriminar. Claro que nos preocupa como ciudadanos primero y militantes después lo que está pasando, pero no hay nadie que defienda Vigo y que trabaje tanto por la ciudad como el alcalde.

—Acaba de cumplir una década como concejala de Urbanismo. ¿Se ve con cuerda para rato?

Estoy encantada, ilusionada con la tarea del Vigo de los próximos años y en desarrollar este plan. Si el alcalde quiere que siga estaré encantada y si no, también.