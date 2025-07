Fervor por la patrona, en tierra y mar

«Salve, estrella de los mares, de los mares iris de eterna ventura, salve fénix de hermosura madre del Divino Amor»

No hay marinero, pescador o marino que no continúe este himno en cuanto suena. Este sábado resonó en las inmediaciones del Puerto de Vigo en representación de la llegada de la talla de la Virgen del Carmen, patrona de los hombres y mujeres del mar, a la embarcación que la llevaría por la ría en homenaje y agradecimiento por todos aquellos que viven dedicados a un trabajo o faena que no siempre depara las alegrías que hoy se profesaron.

Los puertos marítimos y cofradías de pescadores del litoral vigués y de todas las Rías Baixas recogieron sus redes y engalanaron sus barcos para celebrar la festividad de su patrona con misas, ofrendas florales y procesiones marineras en las que trasladaron su imagen en embarcaciones; en el caso de Vigo a bordo del «Tribal», que partió su travesía desde la dársena nº4 del muelle pesquero de O Berbés.

Sin duda, este fue el momento más emotivo y esperado por todos los vecinos y vecinas de una ciudad especialmente ligada al mar y con una tradición marinera legada de generaciones en generaciones pero previamente, la Virgen descendió desde la Iglesia de San Francisco. La procesión de la imagen salió del templo sobre las 16.40 horas, portada por voluntarios de la Policía Portuaria de Vigo y marineros de la Armada hasta el interior del Mercado, en el Puerto Pesquero.

Homenaje a todos los marineros que han perdido la vida o desaparecido en la mar. / Alba Villar

Instalada la imagen al lado del altar, dio comienzo una misa solemne oficiada por el Obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín. Tras la ceremonia, la exconselleira de Mar y diputada Rosa Quintana fue la encargada de dedicar una palabras en nombre de la Comunidad Marítima de Vigo, para al término realizar una ofrenda floral a la Virgen, con la tradicional «Salve Marinera» que en esta ocasión fue entonada por la Coral Polifónica Novos Aires de Nigrán.

También tradición de esta festividad es rendir homenaje a todos los marineros que han perdido la vida o desaparecido en la mar. Este momento de silencio tuvo lugar en el Monolito al Recuerdo, situado en la explanada del ingeniero Manuel Espárrago (entre el edificio de la Cooperativa de Armadores y el Virxe do Carme).

Fue minutos antes de las 19.00 horas acompañada por el tiempo aunque con más viento del esperado, cuando comenzó la procesión marítima de la Virgen por la ría de Vigo, recibiendo los aplausos de todos los patrones y vigueses y vigueses que esperaban en sus embarcaciones el paso de la talla de su patrona. Concretamente fueron cerca de una veintena las embarcaciones engalanadas para la ocasión: del cerco, en representación de toda la flota, además del histórico Rías Bajas, la goleta Evangelina y otros barcos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, R.C. Náutico, Liceo Marítimo y Mar de Ons. Durante su travesía, la comitiva recorrió todo el frente portuario, desde Bouzas hasta A Guía.