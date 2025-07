¿Cuándo aparecerán las orcas en Vigo?

Un grupo de orcas ibéricas ya atravesó las aguas paralelas a la costa viguesa para desplazarse desde Portugal a Euskadi y, en la zona de Ribeira, ocasionó algún que otro susto al entrar en contacto con al menos dos embarcaciones. No residen aquí, pero sí que hacen camino para llegar al Cantábrico.

Con todo, la presencia de estos cetáceos no debería ser motivo de alarma. Pese a sus grandes dimensiones, de hasta seis metros de longitud, no tienen ninguna pretensión de hacer daño. Les persigue la mala fama por las películas y los documentales de tono sensacionalista, pero en realidad ese sobrenombre de «ballenas asesinas» no es más que un error de traducción. Estos cetáceos ni son ballenas ni matan. El biólogo de la ONG Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), Alfredo López, explica que el término (que no es acertado) viene del inglés «the whale killer», que pasó a ser «the killer whale», en cualquier caso un sinsentido en nuestro idioma.

El experto señala que en lo que va de año ya se avistó un grupo, a principios de mes. «Estimáramos que pasarían. O fixeron moi rápido e procedían de Portugal. Agora están na zona de Euskadi», indica. Estos animales se mueven en función de sus necesidades alimenticias (los atunes) y, aunque no suelen acercarse mucho a la costa, pueden darse interacciones incluso a media milla de distancia.

Una orca / Cemma

Una de las causas que explica que cada vez se acorte más el margen puede ser el cambio climático: «Pasan máis cerca da costa polos cambios na temperatura do océano, que afectan á distribución do alimento, elas poden sufrir as consecuencias ao tratar de comer e por iso achéganse», señala López.

Sin embargo, no suponen un peligro para deportistas, pescadores o bañistas. Están más presentes, pero la única novedad real es que ahora protagonizan pequeños choques con las embarcaciones que pueden afectar a la navegación. Esto ocurre desde 2020 y, a lo sumo, pueden romper algunas partes de los navíos. «Elas non atacan nunca, nós definimos o contacto cos barcos como interacción, que é a resposta dun animal que choca con obxectos que haxa no medio», dice el biólogo del Cemma. «A nosa relación con elas remóntase a miles de anos. Se non hai orcas, non hai atún na almadraba. Son elas as que o empurran alí», añade.

Desde la web del Cemma desarrollaron una aplicación para tener controlada la presencia de estos mamíferos. Los navegantes que salgan al mar pueden registrar sus avistamientos, de forma que sus compañeros puedan tenerlo en cuenta antes de realizar sus propias travesías. «Son moi difíciles de ver, polo que esta é a única forma na que se alimenta a aplicación», apunta.

Qué hacer al ver una

¿Qué hacer si te encuentras con una? El Cemma recomiendan reducir la velocidad y parar el motor. También contactar con el 112 y no aproximarse al timón o a cualquier parte del barco que pueda caer o girar bruscamente. López advierte que las últimas indicaciones del Gobierno dicen lo contrario: aumentar la velocidad y huir de la presencia de las orcas. «Non ten sentido porque elas van a competir en velocidade coas embarcacións e un de 13 metros non vai poder ir a máis de 8,8 nudos, por moito que acelere. As orcas o fan a máis de 26 nudos», concluye el biólogo.