La ampliación de la Plisan en un millón de m2 requiere aún 2 años de trámites

El sueño de convertir cuatro millones de metros cuadrados en Salvaterra y As Neves en la mayor bolsa de suelo industrial y logístico del Noroeste peninsular está un pasito más cerca de convertirse en realidad, pero todavía con mucho trabajo por delante después de que en la jornada de ayer, la Xunta, a través de Xestur, licitase un contrato con un presupuesto de 355.000 euros para redactar el Plan Estruturante de Ordenación do Solo Empresarial (PEOSE) de un millón de metros cuadrados que tuvieron que ser desgajados en 2010 del proyecto original tras una sentencia del Tribunal Supremo y que no pudieron volver a ser una posibilidad hasta que la Abogacía del Estado dio su visto bueno a su reintegración al entender que aunque se trata de terrenos rurales, no gozaban de especial protección.

Ahora, la denominada área Multifuncional Industrial (MI) de la Plisan tiene vía libre para su desarrollo, pero todo el papeleo necesario para que las máquinas puedan ponerse a trabajar en la urbanización del suelo requerirá todavía de alrededor de dos años desde la firma del contrato que acaba de salir a licitación, tal y como se recoge en los pliegos elaborados por Xestur.

El amplio abanico temporal que se estima se justifica no solo por la redacción de los distintos proyectos, sino que en paralelo deben ir sometiéndose a distintas evaluaciones ambientales, fases de exposición y consulta pública y aportaciones de otras administraciones, lo que alarga los plazos hasta que el documento pueda ser aprobado definitivamente por el Consello da Xunta.

«Será un gran centro neurálgico logístico e industrial para la zona norte de la Península», destacó ayer en su visita a las obras del apartadero ferroviario de la Plisan la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la que estuvo acompañada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y el delegado de Zona Franca, David Regades.

El trabajo que le espera a la adjudicataria del contrato licitado ayer será complejo, al tener que elaborar no solo el planeamiento que contempla la legislación gallega sobre parques empresariales, sino también incluir el denominado proyecto de desarrollo y urbanización, la delimitación de las fases del mismo y el proyecto de parcelamiento del suelo que se pretende poner a disposición de las empresas. Está por definir, con todo, si la tramitación se realizará de forma conjunta o como documentos independientes.

El futuro planeamiento que se elaborará deberá incluir una memoria justificativa, un análisis del impacto sobre la movilidad, planos de ordenación urbanística, documentación ambiental, una memoria económica que estime los costes de la urbanización o infografías 3D del parque empresarial.

Un camino espinoso

La ampliación de la Plisan hasta los cuatro millones de metros cuadrados pretende, junto a la puesta en servicio de dotaciones como el futuro apartadero ferroviario, hacer más atractivo un polígono que ha atraído hasta la fecha a seis empresas. Desde el desembarco hace algo más de dos años de la conservera Albo, realizan su actividad allí Lonza Biologics Porriño, Frinsa, Gainser, Beta Implants y Centro Logístico Plisan.

Concebida a principios de este siglo, la Plisan buscaba paliar el importante déficit de suelo industrial de Vigo y su área para acoger compañías de sectores como la automoción, logística o pesca. Los contratiempos judiciales dieron al traste con inversiones de calado como la que planteaba construir en estos terrenos la mayor planta de batería de litio para coches eléctricos de Europa.

La colaboración a tres bandas entre Xunta, Autoridad Portuaria y Zona Franca ha ido poco a poco permitiendo a la Plisan ganar en competitividad y ofrecer facilidades a todos aquellos que busquen suelo empresarial, aunque nunca cumpliendo los propósitos con los que inicialmente se concibió, condicionada también por la estrategia agresiva de captación que están realizando en el norte de Portugal para atraer industria.

Queda por ver si ahora, con este último impulso a la ampliación de un millón de metros cuadrados que devuelva el proyecto a las condiciones con las que nació, la Plisan sí vive un verdadero punto de inflexión.

La terminal ferroviaria, al 50% de ejecución

Xunta, Zona Franca y Autoridad Portuaria de Vigo pasaron ayer revista a las obras de la terminal ferroviaria de la Plisan, que reforzará la conectividad y la intermodalidad en el tránsito de mercancías. Según el máximo responsable del Puerto, Carlos Botana, los trabajos han alcanzado ya un nivel de ejecución del 50% y próximamente se empezarán las labores de hormigonado y preparación de vías.Además, ya se ha realizado una encomienda a la empresa Ineco para que elabore los pliegos para la licitación de la gestión del apartadero ferroviafrio, con la previsión de convocar este concurso a principios del próximo año.La conselleira de Economía, María Jesús Lorenza, pidió «la más estricta colaboración» del Gobierno central con el Corredor Atlántico; el delegado de Zona Franca, David Regaes, destacó la importancia del ferrocarril «como modelo de transporte que preconiza Europa» y Carlos Botana puso en valora «el trabajo en paralelo» con Adif.