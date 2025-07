«Queremos que a escola de arte dramática sexa unha casa común ao servizo dos artistas»

«Moi ilusionados e con moitas ganas de traballar». Así están na nova directiva da Escola de Arte Dramática (ESAD) de Galicia. Lidérao Daniel G. Salgado, nado en Ourense en 1974, pero vigués de adopción dende neno. Este vecino do Calvario é doutor pola Universidade de Vigo e titulado en Dirección escénica e Dramaturxia polo Institut el Teatre de Barcelona. Conforman o seu equipo a dramaturga e actriz Vanesa Sotelo, a actriz Noelia Blanco e o xestor cultural e dramaturgo Roberto Pascual. Traen un proxecto que xa viñan madurando desde «hai moito tempo».

-Que supón para a escola que a directiva estea formada por primeira vez por profesores do centro?

-Para nós, un paso adiante moi grande porque o profesorado é un equipo moi veterano, que coñece perfectamente estes estudos e durante moitos anos leva soñado e alimentado uns grandes desexos de cambio e mellora. O que imos facer agora é poñer en funcionamento vellos proxectos, que non necesariamente pertencen ao noso equipo. Hai xente, coma min, que pasamos por outras escolas de España e iso é moi importante. Ata agora non había ningún licenciado ou titulado en arte dramática na Dirección e era una vella reclamación. O que imos facer é darlle un pulo tanto á organización dos estudos —co beneplácito, colaboración e dirección da consellería—, como á proxección da escola.

-Cales son os principais aspectos dese cambio que queren levar a cabo na escola?

-Hai tres grandes áreas. Unha é a xestión educativa. Dende hai uns anos, a cultura interdisciplinar dos nosos estudos é unha grande baza. Temos tres especialidades —escenografía, dirección escénica e dramaturxía e interpretación— que se veñen relacionando e nós queremos que a relación sexa moito máis grande e estrutural en todos os cursos. Que o alumnado entenda que vén a unha escola de creación artística, para facer proxectos e traballar en común, para facer os seus soños a nivel artístico dun xeito colaborativo e que, cando acabe, estea perfectamente preparado para integrarse en calquera empresa ou organización do sector teatral ou audiovisual. E por outro lado, queremos difundir os nosos estudos e aumentar a empregabilidade cunha mellora de convenios de colaboración que xa existen no mundo teatral e que sexa extensible ao audiovisual. O noso obxectivo é que a ESAD de Galicia sexa un polo no que se convoque a moitas iniciativas profesionais de Galicia e Portugal, que é un lugar estratéxico para nós. Queremos atender a transición á vida activa, facendo que a ESAD sexa o lugar de formación non so regrada no grado, senon tamén doutro ensino non formal. Un programa anual especial de formación como xa houbo no seu momento e acabou parado. E, como último, queremos ser un emblema de realización de proxectos de igualdade, benestar social e convivencia con teatro comunitario ou social, que poidan repercutir tamén en que a sociedade viguesa e a galega vexan os nosos estudos como un ben común e un servizo útil. Que repercuta nunha mellor consideración do teatro e o audiovisual galego. Aspiramos a ser unha institución moito máis recoñecida e recoñecible dentro do sector artístico galego. É moi prioritario dar mostras inequívocas e ofrecernos a ser unha casa común e pública ao servizo dos artistas. Non só somos unha escola. Somos un centro único, igual que o Centro Dramático Galego. Somos entidades que temos a misión de velar polo conxunto do sector profesional. Queremos facela efectivo, que non sexan meras palabras.

-Demandades tamén unha mellora das instalacións.

-Nos últimos tempos existía certo descoido e problemas coas humidades que, en parte, foron solucionadas pola consellería. A día de hoxe, as instalacións están xustas. A lei de ensinanzas artísticas que que se aprobou no Congreso en 2024, vai facer que as escolas de arte dramática cambien o seu réxime e a oferta educativa vai ter que aumentar, que mellorar, con posgrado e doutoramento. Imos ter que estar preparados nun horizonte de 3, 4, 5 anos. Xunto coa consellería haberá que valorar accións, tanto optimizando o que hai como plantexando ampliacións.

-Foi ben recibida pola consellería a petición de ampliar?

-Aínda non se tocou. Hai boa intención. Desde a Dirección Xeral de Formación Profesional hai unha consciencia da necesidade de darlle un pulo ao ensino de arte dramática e da necesidade de apoio. Estou convencido de que, a medio prazo, axudarannos a estar no sitio que este ensino merece. A escola viviu uns 10 primeiros anos exuberantes, pero a crise económica metéunos nunha situación complicada. Queremos pasar páxina.

-E o ansiado teatro?

É prioritario también. Un vello soño. Este ano fixemos unha ópera cos conservatorios e outros centros e tivemos que representar Orfeo ed Eurídice no pequeno auditorio do centro audiovisual. Cae de caixón que unha escola de teatro debe ter un teatro bo que, ademais, se poida ofrecer a cidadanía, que teña ao mellor unha programación regular ou conveniada con outros organismos índole máis xenérica. O público vigués necesita ver os nosos espectáculos, ver o que se fai e iso tamén depende de podelos acoller. É unha demanda que temos desde hai 15 anos.