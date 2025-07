La Policía ya aprecia episodios «frecuentes» de abuso e insultos de alumnos a docentes

El acoso es como la materia, ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Y en esta ocasión, en el papel del «víctima» encontramos también a los profesores. A lo largo del curso que acaba de terminar, los docentes han expuesto una realidad en el aula hasta ahora nunca vista o al menos no en semejante grado: alumnos que no se esfuerzan, dinamitan las clases, sin disciplina y que no respetan al docente. Testigos de esta crisis de autoridad han sido también los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo-Redondela, quienes a través del Plan Director, visitan cada año a más de un centenar de colegios de la comarca para prevenir riesgos y promover un ambiente seguro en las escuelas enfocadas en temas como el acoso escolar, el uso de drogas y alcohol, y la seguridad en internet.

Insultos y desafío a la autoridad docente

Uno de los policías que desarrolla desde hace cuatro años estas charlas es Pelayo Blanco, agente de Participación Ciudadana, quien expresa que «cada vez con más frecuencia» se registran episodios de insultos y hostigamiento a los profesores. «No es algo generalizado pero sí se dan estos episodios de una manera más frecuente. Se producen insultos o faltas de respeto de manera demasiado habitual. Antes un profesor se cabreaba en clase, mandaba callar y se calmaban o lo echabas y ahora el alumno se te encara y dice que no, que no quiere irse de clase», explica Blanco, quien valora muy positivamente la colaboración con los claustros sobre este problema.

«Los profesores se muestran muy colaboradores con nosotros; estamos de septiembre a junio con ellos, pasamos más tiempo en colegios que en comisaría. Convivimos mucho con ellos y ellos conviven mucho con los críos, entonces saben los problemas reales que se encuentran en el aula y cada vez tienen problemas más temprano con el mal uso de redes o internet en general. Normalmente estos episodios son entre iguales, entre alumnos, pero también de vez en cuando vemos ‘memes’ o fotos y vídeos sin permiso a profesores», esgrime el policía.

Jóvenes atentas a las pantallas de sus móviles. / Jordi Cotrina

Concienciación, no solo castigo

El enfoque con el que trabajan estos agentes no versa tanto en el castigo al menor, sino en concienciarlo por el daño causado. «No nos centramos tanto en la gravedad de los hechos, sino en las consecuencias. Puede ser una chiquillada, una tontería de dos críos, pero ¿qué consecuencias ha tenido? A una profesora le habéis mandado un correo haciéndoos pasar por otra y le habéis insultado y mandado una foto suya... Hablamos de niños de 11 o 12 años ante un caso de usurpación de estado civil. El daño no es muy grave, la profesora no quiere denunciar pero sí que no se repita», desgrana el agente.

«Castigar al niño no vale; él tiene que ser consciente del daño que ha causado» «A los padres les da más miedo tener un hijo víctima que un hijo acosador» Pelayo Blanco — Agente

El papel clave de los padres

Este trabajo de concienciación no se centra solo en los alumnos, en los menores, sino también en los padres, con los que organizan encuentros y charlas sobre problemáticas que no distan a las transmitidas por los colegios. «Una parte importante de nuestra labor es concienciar a los padres de la importancia de vigilarlos. Muchos padres nos dicen "es que yo no entiendo de redes", pero tu hijo sí. Los críos se defienden muy bien en internet a nivel usuario pero hasta ahí. Los padres deben ponerse al día en estos temas; no puedes tener a tu hijo expuesto a internet sin informarle de lo que hay porque luego no podemos cabrearnos con ellos si hacen cosas mal», valora Pelayo Blanco.

Una de las preocupaciones que extraen los agentes de estas charlas con los padres es, más que la sobreprotección, el desentendimiento ante esta problemática. «Con más frecuencia de la que nos gustaría, los colegios nos llaman porque los padres de un acosador niegan la mayor. Se acepta mucho mejor un hijo acosador que un hijo víctima, pero da más miedo un hijo víctima que un hijo acosador. Vemos a menores que han pasado por 3, 4 o 5 centros y sus padres prefieren respaldar su conducta que trabajar con él. Creo que habría que articular alguna formación para padres de menores así, que Educación pudiese tener la capacidad de obligar a los padres a asistir a charlas para reconducirlos», valora.