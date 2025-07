Reigosa sobre Medicina: «Se pesan os intereses localistas defenderei os do sur de Galicia»

Después de más de cuatro horas de sesión, el Claustro de la UVigo abordó ayer la creación de una nueva Facultad de Medicina y, aunque el rector dejó claro que aboga por un acuerdo entre Xunta y universidades favorable «aos intereses das galegas e galegos» y prefiere fórmulas más próximas a la descentralización, aseguró que finalmente «se na balanza o que pesan son os intereses localistas, eu defenderei os do sur de Galicia».

Reigosa también se atrevió a criticar por primera vez en público el acuerdo de 2015, que calificó de «bastante pobre» al no haber supuesto apenas avances en la descentralización ni establecer ninguna fecha para ello. Aseguró que la UVigo está «igual de bien posicionada» que su homóloga coruñesa para impartir Medicina y abogó por aprovechar «do mellor xeito» todos los recursos de la comunidad. «Pareceríame tremendo dúas facultades na mesa provincia», aseguró.

El rector descartó un pronunciamiento institucional en este sentido, como propuso el claustral y exmiembro de su equipo Jacobo Porteiro, para no acudir a la mesa de negociaciones «coas mans atadas». El grupo de trabajo que preside Reigosa volverá a reunirse los días 21 y 31 y también en agosto. «Non nos volvamos tolos porque alguén rompe a baralla e aparece na prensa. Se morremos non será por Vigo, pero eu tampouco estou para perder o tempo», aseguró.

El inicio de la sesión se retrasó por falta de quorum. / Iñaki Osorio

Ent odo caso, Reigosa asegura que la propuesta que él prefiere para Medicina «probablemente non lle gustaría a Coruña nin a Santiago», en referencia a incrementar la descentralización, e insistió en que hay que centrarse en buscar «a mellor formación do estudantado galego» y no perder de vista las necesidades de la propia UVigo, que todavía tiene titulaciones pendientes de edificio propio. «Os decanos pídenme outras cousas, non Medicina», destacó.

El orden del día también incluía la creación de una comisión para el estudio de nuevas titulaciones que fue retirada, atendiendo una demanda de la oposición por no contar con la información necesaria. En este sentido, el rector desveló que las universidades tenían preacuerdos para negociar nuevos grados que aprovechen las plantillas existentes y completen las especializaciones de cada campus. «Pero chegou o tsunami de Medicina e probablemente xa non se negocie nin se acorde nada», apuntó.

En su comparecencia ante el Claustro, Reigosa anunció además que las tres universidades públicas y los decanos de Derecho se reunirán esta semana para abordar un posible recurso contra la autorización de la Xunta a la privada UIE para impartir este mismo grado.

Durante la última sesión ordinaria del curso, el rector también avanzó los datos de preinscripción: un total de 4.966 alumnos, 235 más que el año pasado, eligieron carreras de la UVigo como primera opción. Y pronosticó que las cifras de matrícula volverán a ser de récord.

En su informe anual desgranó los objetivos logrados por los diferentes vicerrectorados, así como la buena salud económica de la institución. Una afirmación que fue contestada desde el grupo opositor Nova Universidade. Su portavoz, la profesora Coral del Río, habló de «fin de ciclo» a menos de un año de que Reigosa finalice su segundo y último mandato y señaló que tanto su plataforma como el Consello Social le han advertido sobre los riesgos financieros que asumen. «Utilizan o remanente de libre disposición para gastos que non vamos ser capaces de manter se non facemos axustes», criticó.

Asistentes al Claustro, antes de su inicio. / Iñaki Osorio

En el mismo sentido, el docente Xosé Carlos Villamarín recordó que el remanente se redujo «de 40 a 2 millóns» e insistió en la existencia de un desequilibrio corriente en los presupuestos de 2023. «A xerenta reaccionou porque o Consello Social dixo que así non podía seguir e cambiaron os criterios contables. Pero denos tempo para estudiar as contas liquidadas», solicitó al rector.

También pidieron la palabra, entre otros, Federico López, representante del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios), para demandar una nueva RPT y no «parches»; Juanjo López, que planteó varias cuestiones relacionadas con el colectivo predoctoral; y el representante estudiantil Jairo Rodríguez, que defendió al equipo de gobierno frente a los ataques de la oposición, a la que acusó de no conocer sus necesidades.

Asimismo, durante la sesión se presentó el octavo informe de transparencia de la institución y se aprobó la creación del Instituto de Investigación en Ciencias do Deporte (Incide), que dirigirá el catedrático Carlos Lago en Pontevedra.La nueva coordinadora del Plan Estratégico de la UVigo, la profesora Mónica Siota, presentó el cuarto informe, correspondiente a 2024, que incluye 30 objetivos y 124 acciones, 11 de ellas ya completadas, 91 iniciadas y 22 pendientes. E indicó que el 54,8% de los indicadores muestran una evolución positiva. Al respecto, el docente Xosé H. Vázquez, de Nós Universidade, intervino para señalar algunas deficiencias del documento, como la falta de metas anuales, y propuso la creación de un cuadro de mando.

Menos quejas estudiantiles y más del personal técnico y de administración y servicios

El informe de la Valedora Universitaria correspondiente a 2024 constata la “tendencia al alza” en consultas (99) y expedientes (51), que aumentaron un 41% y un 4% respecto al año anterior. También revela una caída de las quejas presentadas por los estudiantes, aunque siguen siendo más de la mitad, frente al aumento de las formuladas por el colectivo docente e investigador y, sobre todo, por el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), que pasan de suponer un 4% en 2020 hasta el 20%.

En este sentido la catedrática Esther Pillado apuntó que muchas de estas quejas son colectivas, aunque se computen como una sola, lo que incrementaría ese porcentaje. Y las relaciona con “cierta situación de tensión” y conflictos de convivencia.

También adelantó que los datos de este año confirman la línea ascendente, pues hasta el momento ya han sido tramitados 34 expedientes y 48 consultas. Y atribuye esta evolución a un “conjunto de factores” como son una “mayor visibilidad” de la Valedora, una “mayor confianza” en su labor de control y que todos los colectivos de la UVigo son “más conscientes de sus derechos y de cómo ejercerlos”.

Durante su intervención, Pillado destacó que, aunque el campus de Vigo sigue concentrando la mayoría de expedientes (74%) y consultas (75%), la actividad relacionada con los de Pontevedra y Ourense ha aumentado ligeramente. En este sentido, señaló que el esfuerzo de visibilización realizado en los actos de bienvenida a los estudiantes han tenido “cierto reflejo” aunque hay que incrementar el esfuerzo.

En 2024 también realizó tres mediaciones que implicaron al personal docente e investigador y un total de 31 recomendaciones, dos más que el anterior. Casi todas tienen una gran incidencia en el día a día de la UVigo y son objeto de seguimiento, recordó Pillado, aunque 7 de ellas no fueron atendidas, superando la cifra de 2023. Cuatro no necesitaron respuesta, otras tantas están en proceso de estudio y una, en cumplimiento.

Pillado, que es Valedora desde octubre de 2019, aprovechó su comparecencia para despedirse de los claustrales antes de agotar mandato. Emocionada, agradeció la “confianza” y destacó su paso por este órgano como una “etapa intensa” y “muy gratificante”. “Me marcho satisfecha si en algo he mejorado la vida de estudiantes y trabajadores y pido disculpas si en algún momento no he estado a la altura. Pero siempre actué con buena voluntad y desde la neutralidad”, destacó.