Una menor de Gondomar, sobre la agresión sexual de su abuelo: «Odio que me haya hecho eso, confiaba en él»

La menor que denunció una agresión sexual cuando tenía 14 años por parte de su abuelastro en Gondomar ha asegurado este miércoles en la vista oral del juicio que tenía «muy buena relación» con él y que nunca se hubiera imaginado que «fuera a hacerle lo que hizo».

En su declaración realizada como prueba preconstituida, escuchada en la sala de lo penal de la Audiencia de Pontevedra en Vigo, la adolescente —que actualmente tiene 16 años— ha asegurado que el padre de la pareja de su madre le agredió sexualmente una noche de noviembre de 2023 en que se había quedado a dormir en su casa, como solía hacer un par de veces por semana.

«Él me abrazó y no me soltaba, fue subiendo las manos hasta llegar a la altura de mis pechos y me arrimó tanto contra él que pude sentir su miembro erecto junto a mí», ha relatado entre sollozos.

Ha añadido que mientras el hombre le preguntaba si podía hacerlo y ella le dijo que no, intentó apartarse pero él no la soltaba, aunque al final consiguió zafarse diciéndole que se iba a cambiar y consiguió echar el pestillo a la puerta cuando se quedó sola.

La menor ha explicado que consideraba a la pareja de su madre como «su padre» y a su abuelastro «como su abuelo» por la buena relación que mantenía con ambos.

«Odio que me haya eso porque yo confiaba en él», ha afirmado la joven, que iba a dormir a casa de su abuelastro los fines de semana ya que él la llevaba por la mañana a clase de rondalla.

Posteriormente, la chica escribió una carta en la que relataba lo sucedido y se la dejó a una amiga, cuya madre la encontró y avisó al colegio, que a su vez alertó a la Guardia Civil.

Desde entonces, ha explicado que su salud mental empeoró y tuvo que ser ingresada en el hospital tras caer en una depresión de la que aún se está recuperando. Asimismo, ha pasado a ser tutelada por un centro de menores.

El testimonio de la madre y del abuelastro

La madre de la menor ha ratificado en su declaración como testigo el relato de su hija y explicado que ésta se encontraba «muy triste» en los días posteriores a lo sucedido y que pasó a desarrollar unas «crisis impresionantes» que provocaron su ingreso en el hospital.

Asimismo, ha indicado que ambas conocían a su abuelastro desde que la niña tenía 9 años y que a raíz de la denuncia contra él tuvo conocimiento también de «cosas que le había hecho su padre biológico».

Por su parte, el acusado, un hombre de 72 años, ha negado los hechos que se le imputan y ha asegurado que la menor cuando llegaba a casa se abrazaba a él «de forma habitual» y que ambos lo hacían «como una forma de expresar el cariño« que se tenían. El hombre ha calificado de «mentira» las acusaciones de la joven, aunque ha dicho desconocer las razones por las que podría haber inventado esos hechos.

Tras las declaraciones de varios peritos y testigos, entre ellos el padre biológico de la niña, la fiscal se ha ratificado en sus conclusiones provisionales en las que considera que «el testimonio de la menor es esencial» y que «no había ningún motivo para que dijera eso de su abuelo», que, además, «no cuenta inmediatamente y se lo guarda». Asimismo, ha destacado que su declaración «se ha mantenido siempre igual», tanto a la Guardia Civil, como en su carta y en el relato a sus familiares y que la joven no volvió desde entonces a dormir a casa de su abuelo.

La Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de condena para el acusado, así como 5 años de libertad vigilada con posterioridad a la pena de reclusión. Además, reclama una inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por un tiempo de cinco años. Por el mismo plazo, pide también su inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad. También requiere que se le prohíba comunicarse con la chica, estar a menos de 300 metros de ella durante cinco años e indemnizarla con 8.000 euros.

La acusación particular se suma a la petición de la Fiscalía mientras que la defensa solicita la libre absolución.