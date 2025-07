Estafan casi 157.000 euros al grupo Femxa al interceptar correos internos

El grupo vigués Femxa Formación no se ha librado de la «pericia» de los ciberdelincuentes. La empresa ha sido víctima de una estafa informática a través del método man in the middle, en el que un tercero intercepta las comunicaciones entre víctimas o empresas accediendo a facturas que se reenvían alterando el número de cuenta para desviar los pagos.

Fue el 14 de enero de este 2025 cuando desde Femxa se remitió un correo a un cliente habitual (Fundación Laboral del Metal de Cantabria) en el que se iba a proceder «a emitir una factura de abono por importe de 156.669 euros y a realizar la correspondiente transferencia a su favor.

Ese día, desde la misma dirección de este cliente, Femxa recibe un correo en el que se le indica un número de cuenta al que realizar la transferencia. Y así se procede, cuando de repente, tres días después, la –auténtica– Fundación Laboral del Metal de Cantabria se comunica con Femxa para decirle que no le llegó la transferencia, y que la cuenta a la que mandaron los fondos «no era suya». «De ello se deduce que algún tercero accedió de forma fraudulenta a la cuenta del cliente con el ánimo de conseguir mediante engaño que el pago no se hiciera al cliente sino a otra persona», dice el juzgado.