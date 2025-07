Más de 300 almas en busca de esperanza

Llevaban desde las diez de la noche del día anterior en el aeropuerto de Tinduf (Argelia). En su desierto natal, los 57 grados de temperatura que se llegaron a alcanzar no les dejaban salir de sus jaimas en todo el día. Tan sólo cuatro días antes, sus vuelos habían sido cancelados «sin excepción». Y aún así, llegaron a Vigo.

Aterrizaje en Peinador: Bienvenida y emociones

El pasado mediodía aterrizó en el aeropuerto de Peinador el primero de los dos aviones en los que viajan los 305 niños y niñas subsaharianos que pasarán los meses de julio y agosto en familias gallegas de acogida gracias al programa Vacacións en paz. Decenas de colaboradores de la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS) les esperaban con alimentos, bebidas y dosis de cariño.

Dos días antes, otros veinte voluntarios realizaron un rápido despliegue para poder acompañar a los menores, después de que el Frente Polisario rehabilitara los vuelos a España tras el problema de emisión de sus pasaportes colectivos: «Estamos contentos e felices, foi unha viaxe dura porque pasamos sempre de 50 graos á sombra, aparte de que tiñamos moi poucos días para estar alí coas familias, pero quero agradecer a todos os que fixeron posible que esteamos aquí», comentó Maite Isla, presidenta de SOGAPS, tras tomar tierra en Peinador.

La espera en Mos y las nuevas familias de acogida

A cinco kilómetros, en el pazo de Mos, las familias de la provincia de Pontevedra esperaban al nuevo miembro de la familia. La gran mayoría ya habían hecho acogidas en años anteriores, pero también las había debutantes. Mercedes Míllora y su pareja, del concello de Vigo, son una de las setenta nuevas familias de acogida que este año reciben al Sáhara en Galicia. Animada por la experiencia de una amiga, Mercedes «estaba deseando» que Fadma Jal y Nenkibal, las dos niñas que acoge, «lleguen para enseñarle el verde, las playas y la cultura de nuestra tierra».

Mercedes y Fadma Jal / D. Alján

«Estoy deseando enseñarle el verde, las playas y la cultura» Mercedes y Fadma Jal — Vigo

La evolución de los niños saharauis a lo largo de los años

En el polo opuesto de la experiencia encontramos a Teresa Reyes, natural de Arcade. Lleva acogiendo desde hace 30 años, cuando conoció a «unha nena que viu a Arcade, era a única da vila. Levábaa ás casas das amigas e non chegaba a nada». Desde entonces, más de 10 niños habían pasado por su casa. Ayer recibía a Ilham por tercer año consecutivo. Antes de ella, su hermano mayor ya había pasado el verano con Teresa, por lo que tiene mucha conexión con la familia: «Falamos case a diario. Ela síntese unha máis de aquí, e eu unha máis de alá», comenta, mientras que su nieta Lía no ve el momento para reencontrarse con su gran amiga subsahariana.

Teresa, Lía e Ilham. / D. Alján

«Temos moita conexión, ela é unha máis da familia, e eu unha máis da súa» Teresa, Lía e Ilham — Arcade

Años de experiencia son los que también tiene Mercedes Fragueiro, de Pazos de Borbén. Este año recibe a Ahmed por segunda vez, pero anteriormente había acogido a otros siete niños en sus veinte años de andadura, de los que destaca sobre todo el cambio de su actitud con el tiempo: «Agora a base de Internet están máis espabilados. Hai 20 anos, cando acollín o primeiro, practicamente non sabía nin subir as escaleiras, non sabía o que era a auga».

Raquel y Ahmed. / D. Alján

«Co primeiro paseino moi mal, pero é unha experiencia bonita» Raquel y Ahmed — Pazos de Borbén

La satisfacción de la acogida: Una experiencia «moi bonita»

Espabilados o no, Mercedes remarca la dureza, pero sobre todo la gran satisfacción que le produce esta inicativa: «Co primeiro paseino moi mal. Tres días chorando, buscando a súa casa... pero agora todo ben. É unha experiencia moi bonita. Intento non pensar na experiencia cando non están aquí, porque se pensas no cariño que lle colles...».